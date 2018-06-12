Ещё
Семенович рассказала об «опухоли» груди
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия может "потерять" известного юмориста
Россия может "потерять" известного юмориста

Операция на груди ввергла Семенович в шок 

Дни.ру 44 минуты назад
Анна Семенович опровергла заявления о том, что она перенесла операцию на груди. Якобы в одной из клиник известный хирург удалил у нее опухоль. Эта информация не имеет под собой никаких оснований, подчеркнула певица.
≥≥ Анне Семенович удалили опухоль
Поклонники любят Анну Семенович не только за ее блестящие хиты, но и за соблазнительный внешний вид. Изрядную изюминку образу певицы придает ее роскошная грудь. Тем сильнее были переживания фанатов за здоровье артистки, когда в СМИ появилась информация об операции на этой части тела.
"Это неправда. Я просто в шоке!", — цитирует сайт "Комсомольская правда" Анну Семенович. Певица даже не может представить, что могло стать поводом для появления подобных слухов. "Откуда такая информация?! Я буду с этим разбираться. Со мной абсолютно все в порядке", — добавила она.
В разговоре с телеканалом "360" она была еще более лаконична. Несмотря на краткость, ответ артистки двойных толкований не предполагает.
"Это какой-то гон полнейший", — подчеркнула она.
"У мены все в порядке, я на ногах и в полном рабочем графике. Сейчас нахожусь на гастролях", — рассказала Анна Семенович Пятому каналу. Сообщения об операции на груди она назвала бредом.
Напомним. 11 июня в СМИ появилась информация о том, что в груди у Анны Семенович была обнаружена опухоль. Образование оказалось доброкачественным и известный хирург провел операцию по его удалению. При этом авторы первоначальной заметки предположили, что причиной возникновения опухоли могли стать грудные импланты. Певица же ранее неоднократно опровергала все домыслы о том, что ее роскошные формы могут быть плодом кропотливой работы хирургов, а не подарком природы.
Слухи о госпитализации Анны Семенович успел опровергнуть ее пиар-директор. Кроме того, певица регулярно обновляла свою страницу в Instagram. А за пару дней до этого ее могли лицезреть все светские хроникеры на вручении премий МУЗ-ТВ.
Дни.ру: последние новости
Зрители потеряли юмориста Игоря Ласточкина Униженный на премии МУЗ-ТВ Тимати закатил скандал Потерял 15 килограммов: Игорь Крутой неизлечимо болен
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп сделал неожиданное заявление в Сингапуре133
Россия может «потерять» известного юмориста50
Кровавая трагедия на Волге унесла 11 жизней42
Украину оскорбила «гражданская война» на Донбассе155
Транш или смерть. У Украины больше нет вариантов286
Видео
03:54
Украина подала на Россию в суд
В мире Конфликты
01:30
Кровавая трагедия на Волге унесла 11 жизней
Происшествия Статьи
01:00
Семенович рассказала об «опухоли» груди
Шоу-бизнес
03:28
Транш или смерть. У Украины больше нет вариантов
Украина Экономика
02:24
Столкновение судов на Волге: новые подробности
Происшествия Катастрофы
00:37
Трамп сделал неожиданное заявление в Сингапуре
США Азия
01:00
Бузова унизила Тимати после крупной церемонии
Шоу-бизнес
04:12
Трамп и Ким Чен Ын расстались друзьями с «гарантиями»
В мире Азия
00:50
Трамп оценил встречу с Ким Чен Ыном
В мире Азия
02:27
Ким Чен Ын похвалил Путина
Политика Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение