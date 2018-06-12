Россия может «потерять» известного юмориста

Зрители потеряли юмориста Игоря Ласточкина

Украинский юморист Игорь Ласточкин покинул проект ТНТ "Однажды в России ", переживают зрители. У поклонников есть повод для таких мыслей — в последнее время шоумен все меньше появляется на экране.

Игорь Ласточкин сумел построить выдающуюся карьеру, поднявшись от капитана команды КВН "Сборная Днепропетровска" до известного и на Украине , и в России актера и телеведущего.

В частности, российские зрители любят его за роли в юмористическом проекте "Однажды в России".

Однако поклонники успели заметить, что с каждым разом юморист все реже появляется на экранах. Вдобавок ко всему, его даже стали представлять в начальных титрах. Фанаты опасаются, что Игорь Ласточкин ушел из "Однажды в России".

A post shared by 😘И Г О Р Ь Л А С Т О Ч К И Н😘 (@igor_lastochkin_fan_page) on May 30, 2018 at 10:29pm PDT

К единому мнению — состоялось увольнение по собственному желанию или же такое решение приняли авторы шоу — зрители прийти не могут.

Впрочем, никаких официальных подтверждений версии об уходе украинского юмориста из российского шоу не поступало. Не просачивалась эта информация и через таинственные источники, желающие остаться анонимными. Рассудительные зрители считают, что Игорь Ласточкин стал реже сниматься в шоу "Однажды в России", поскольку занят на других проектах по обе стороны от российско-украинской границы.

Впрочем, поклонники продолжают осаждать команду "Однажды в России" распросами о судьбе Игоря Ласточкина.

"А Игорь Ласточкин будет? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", "Почему в последних выпусках Игоря Ласточкина мало, а то и нет?", "Ласточкин?", "Надеюсь Игорь Ласточкин не уходит из овр. В начале выпуска его представлять перестали ", — заметили комментаторы под последним анонсом очередного выпуска программы.

Отметим, на своей странице в Facebook Игорь Ласточкин перемежает легкие юмористические посты и анонсы своих выступлений на Украине критическими замечаниями по отношению к российской и украинской действительности. Примечательно, что недоброжелатели на родине юмориста критикуют его за слишком лояльное отношение к России, а в России — за двуличную позицию.