«Проститутки!»: Бузова набросилась на разлучниц

«Они проститутки»: Ольга Бузова с намеком высказалась о разлучницах

Уж два года прошло с того дня, как форвард «Локо» Дмитрий Тарасов собрал свою спортивную сумку и ушел от перспективной супруги к модели Анастасии Костенко . Однако и до сих пор информационные круги об этом знаковом событии расходятся в медийном пространстве.

Бузова, заявляя «они — проститутки», уверена, что Дмитрий жалеет о сделанном выборе, но не может покинуть новую жену, потому что она ждет ребенка. Поклонники Ольги живо откликнулись на слова своего кумира и принялись клеймить разлучницу, а также неверного супруга словами, которые в письменном виде воспроизводятся только на заборах подворотен или в социальных сетях. В то же время некоторые комментаторы напоминают, что в своё время Ольга Бузова сама увела футболиста из семьи, от его первой жены.