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«Проститутки!»: Бузова набросилась на разлучниц
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«Они проститутки»: Ольга Бузова с намеком высказалась о разлучницах 

РИА «ВистаНьюс» 10 часов назад
Фото: Instagram
Уж два года прошло с того дня, как форвард «Локо» Дмитрий Тарасов собрал свою спортивную сумку и ушел от перспективной супруги к модели Анастасии Костенко. Однако и до сих пор информационные круги об этом знаковом событии расходятся в медийном пространстве.
Ольга Бузова недавно с намеком высказалась о разлучницах, имея в виду, конечно, конкретно Костенко, назвав их «проститутками». По словам новоявленной певицы и рестораторши, для таких женщин с низким уровнем социальной ответственности, женатый мужчина не является табу. В отличие от самой Ольги, которая, по ее словам, никогда не переступает границ дозволенного, а измена коварного супруга стала для нее шоком на всю оставшуюся жизнь.
Бузова, заявляя «они — проститутки», уверена, что Дмитрий жалеет о сделанном выборе, но не может покинуть новую жену, потому что она ждет ребенка. Поклонники Ольги живо откликнулись на слова своего кумира и принялись клеймить разлучницу, а также неверного супруга словами, которые в письменном виде воспроизводятся только на заборах подворотен или в социальных сетях. В то же время некоторые комментаторы напоминают, что в своё время Ольга Бузова сама увела футболиста из семьи, от его первой жены.
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