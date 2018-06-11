Ургант объяснился после сообщений об израильском паспорте

Иван Ургант опроверг информацию о получении гражданства Израиля

Ведущий Первого канала Иван Ургант опроверг информацию СМИ о том, что он получил гражданство Израиля

Ранее СМИ сообщили, что Ургант прошел процедуру репатриации и стал гражданином Израиля, новый паспорт ведущий якобы получил в аэропорту Бен-Гурион 10 июня.