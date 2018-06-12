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В Швеции похоронили умершего в апреле Avicii
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В Швеции похоронили умершего в апреле диджея Avicii 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: globallookpress.com
Умершего в возрасте 28 лет диджея Тима Берглинга, известного как Avicii, похоронили в Стокгольме. Об этом пишет Daily Mail.
Отмечается, что траурная церемония была закрытой для посторонних.
Причины смерти музыканта до сих пор не раскрываются, однако в начале мая TMZ выяснил, что Avicii умер от обильной кровопотери в результате суицида.
Тим Берглинг ушел из жизни 20 апреля в городе Маскат в Омане, где он навещал друзей. Ему было 28 лет. Последние несколько лет диджей страдал от проблем со здоровьем, в том числе из-за алкоголя. Ранее он признавался, что бросил пить.
Диджей Avicii начинал карьеру с ремиксов. Он прославился в 2010 году благодаря синглам My Feelings for You, Seek Bromance, Blessed и Levels. В 2013 году журнал Forbes назвал его одним из самых высокооплачиваемых диджеев в мире.
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Комментарии2  Ещё 5 источников 
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