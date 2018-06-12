В Швеции похоронили умершего в апреле Avicii

В Швеции похоронили умершего в апреле диджея Avicii

Умершего в возрасте 28 лет диджея Тима Берглинга , известного как Avicii, похоронили в Стокгольме . Об этом пишет Daily Mail.

Отмечается, что траурная церемония была закрытой для посторонних.

Причины смерти музыканта до сих пор не раскрываются, однако в начале мая TMZ выяснил, что Avicii умер от обильной кровопотери в результате суицида.

Тим Берглинг ушел из жизни 20 апреля в городе Маскат Омане , где он навещал друзей. Ему было 28 лет. Последние несколько лет диджей страдал от проблем со здоровьем, в том числе из-за алкоголя. Ранее он признавался, что бросил пить.