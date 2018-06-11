Ещё
Ургант последовал примеру Абрамовича
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: Иван Ургант стал гражданином Израиля 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Komsomolskaya Pravda/ GlobalLookPress
По информации журналистов, Ургант репатриировался вместе с женой и двумя дочерьми.
Телеведущий Иван Ургант прошел процедуру репатриации и стал гражданином Израиля, утверждает местное издание «Вести». По информации журналистов, новый паспорт шоумэн получил в аэропорту Бен-Гурион накануне, 10 июня.
>> У Ивана Урганта нашли особняк за 7 млн долларов
По информации журналистов, Ургант репатриировался вместе с женой и двумя дочерьми. При этом издание подчеркивает, что у него нет информации, ограничится ли Ургант получением паспорта или же может сменить место жительства.
Сам Ургант официально слухи о новом гражданстве пока никак не комментировал.
Иван Ургант родился в 1978 году в Ленинграде в семье актеров — народной артистки РСФСР Нины Ургант и заслуженного артиста России Льва Милиндера. Окончил Академию театрального искусства в Санкт-Петербурге.
В разные годы Ургант работал на «Пятом канале», «Русском радио», «Хит-ФМ», «MTV Россия», НТВ и телеканале «Россия». В настоящее время ведет передачи на «Первом».
ТК «Звезда»: последние новости
«Звезды сошлись»: певицу Наталью Штурм обвинили в домогательствах Звуки стрельбы вызвали панику на концерте Эминема Умер актер фильма «Любовь и голуби» Игорь Лях
Комментарии101  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Япония заявила протест России124
«Путин не блефует»412
Авария в Чернобыле оказалась не случайной42
Бывший советник Порошенко «сбежала» из политики321
Таксист в Петербурге проломил череп туристу42
Видео
02:24
Трамп открыл России окно в Европу
США В мире
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет за Украину
Общество
01:13
В Грузии выбросили на свалку яйца и пожалели
Общество Кавказ
01:09
Порошенко «померещилась» поддержка от Запада
Украина В мире
04:00
Вопль Трампа из самолета «привел к кризису элиты»
США В мире
00:33
Ирак предпочел российские Т-90С танкам США
Армия Оружие
03:38
«Доел суп, вызвал такси и поехал убивать»
Происшествия
00:58
«Крым — это Украина»: вокруг острова возник новый спор
Общество
02:33
Россия получила важного союзника в Евросоюзе
В мире Европа
04:00
G7 «минус один», или чего добивается Трамп
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение