Ургант последовал примеру Абрамовича

СМИ: Иван Ургант стал гражданином Израиля

По информации журналистов, Ургант репатриировался вместе с женой и двумя дочерьми.

Телеведущий Иван Ургант прошел процедуру репатриации и стал гражданином Израиля, утверждает местное издание «Вести». По информации журналистов, новый паспорт шоумэн получил в аэропорту Бен-Гурион накануне, 10 июня.

По информации журналистов, Ургант репатриировался вместе с женой и двумя дочерьми. При этом издание подчеркивает, что у него нет информации, ограничится ли Ургант получением паспорта или же может сменить место жительства.

Сам Ургант официально слухи о новом гражданстве пока никак не комментировал.

Иван Ургант родился в 1978 году в Ленинграде в семье актеров — народной артистки РСФСР Нины Ургант и заслуженного артиста России Льва Милиндера. Окончил Академию театрального искусства в Санкт-Петербурге.

В разные годы Ургант работал на «Пятом канале», «Русском радио», «Хит-ФМ», «MTV Россия», НТВ и телеканале «Россия». В настоящее время ведет передачи на «Первом».