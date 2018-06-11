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Наталью Штурм обвинили в сексуальных домогательствах
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Ненасытную Наталью Штурм экс-любовник обвинил в сексуальных домогательствах 

Пятый канал 3 часа назад
Фото: Instagram
Певицу Наталью Штурм обвинили в сексуальных домогательствах. На передаче «Звезды сошлись» бывший любовник исполнительницы показал видео эротического содержания с ней и заявил, что она хотела разрушить его отношения. Дмитрий заявил, что уже давно не встречается с артисткой, а недавно она якобы отправила ему этот ролик. Послание увидела новая девушка Дмитрия и закатила скандал, сообщает Starhit.
По словам мужчины, с Натальей он встречался всего пять месяцев, но успел устать о нее.
— У меня было ощущение, что меня использовали в сексуальных целях. Потом я познакомился с Ириной и сразу влюбился. У нас все отлично складывалось, а тут это видео от Натальи, — пожаловался мужчина.
Дмитрий готов пойти на что угодно, лишь бы Нататья оставила его в покое. Он даже хочет подать в суд на певицу за сексуальные домогательства. Сама же артистка все обвинения в свой адрес отвергает. Штурм заявила, что часто отправляет подобные видео знакомым и не видит в этом ничего криминального. Однако показывать ролик посторонним людям Дмитрий не должен был, считает она. Поэтому в ближайшее время Штурм будет подавать в суд иск о нарушении чести и достоинства.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что подписчики высмеяли абсолютно голую Наталью Штурм за неумелый фотошоп.
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