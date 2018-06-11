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«Не только за волосы могу»
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«Не только за волосы могу»: Казаченко о нападении на бывшую жену 

Дни.ру 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Поклонники продолжают пребывать в шоке от поведения певца Вадима Казаченко в отношении его бывшей жены Ольги. Оттаскав мать своего ребенка прямо в зале суда он заметил, что фантазии у него хватит и на другие способы рукоприкладства.
Скандальная история вокруг развода Вадима Казаченко с его женой Ольгой и дележа их имущества с каждым днем обрастает все новыми грязными подробностями. Как оказалось, певец не постеснялся вцепиться в волосы бывшей возлюбленной прямо в зале суда. Его не остановили ни многочисленные свидетели, ни даже снимающие все происходящее камеры.
При этом сам момент нападения Казаченко на экс-супругу был снят сразу с нескольких ракурсов. Видео было показано в эфире программы "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ. На записях видно, как певец сперва пытается выбить у Ольги Казаченко телефон из рук, а затем хватает ее за волосы и тянет. После этого сделал еще несколько попыток поднять руку на женщину и пригрозил, что на таскании за волосы его фантазия не ограничивается.
"Я, собственно говоря, не только за волосы могу. Если ты считаешь, что я твой муж, а ты так сказала, я тебе могу в репу настучать, понятно? Сейчас мы выйдем в коридор, я тебе там настучу", — заметил певец. Тот факт, что после заседания найти бывшую супругу и "воздать ей по заслугам" он не смог, Вадим Казаченко воспринял с сожалением.
"Если она еще раз назовет меня своим мужем, я имею полное право приехать, взять за волосы, за ногу, за руку и провезти по асфальту всей улицы, и мне за это ничего не будет. Я так сделаю, если она не заткнется и не прекратит клеветническую и лживую деятельность", — подчеркнул он.
Примечательно, что после заседания Вадим Казаченко набрасывается и на журналиста с камерой.
"Я не дрался", — прокомментировал он свой поступок. "Извините еще раз, мы просто кипим… Но я буду поступать впредь таким образом — это мое право", — добавил Вадим Казаченко.
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