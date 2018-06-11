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«Стрельба» на концерте Эминема вызвали панику
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Звуки стрельбы на концерте Эминема вызвали панику у его фанатов 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: AP
Посетители концерта Эминема на Фестивале музыки и искусства Боннару начали паниковать из-за реалистичных звуков стрельбы. Об этом пишет Page Six.
Звуковые эффекты выстрелов сопровождали трек Эминема Kill You. Когда они прозвучали, публика начала паниковать и искать укрытие. Часть посетителей концерта поспешила к выходам, пишет издание со ссылкой на публикации пользователей твиттера.
В то время как многие фанаты исполнителя осудили его за использование подобного звукового сопровождения, некоторые указали на то, что Эминем всегда использовал звуки стрельбы для трека Kill You на концертах.
Издание проводит параллель со стрельбой на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе в октябре 2017 года. Тогда погибли 58 человек. Именно этот инцидент мог вызвать резкую реакцию зрителей на выступлении рэпера, указывает Page Six.
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