Бузова унизила Тимати после крупной церемонии

Бузова влепила пощечину скандалисту Тимати

Скандал вокруг премии МУЗ-ТВ, спровоцированный резкими критическими замечаниями рэпера Тимати в отношении последней церемонии, продолжает набирать обороты. Свое мнение о происходящем выразила Ольга Бузова

Рэп-исполнитель и глава музыкального лейбла BlackStar Тимати мог выйти из себя после премии МУЗ-ТВ не только из-за личного унижения на церемонии — ведущая мероприятия Ксения Собчак весьма иронично отозвалась о его избраннице Анастасии Решетовой и, вдобавок, он не получил ни одной награды, но и глядя на других победителей. Некоторые предположили. что последней каплей для артиста стало вручение заветной "тарелочки" певице Ольги Бузовой.

A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on Jun 11, 2018 at 10:09am PDT

Такого же мнения. судя по всему, придерживается и сама восходящая звезда российской эстрады. По крайней мере она разместила у себя на странице в Instagram сообщение, автор которого излагает именно эту версию.

"Похоже, Тимати не смог спокойно пережить именно этого", — говорится под снимком, на котором Ольга Бузова получает награду за победу в номинации "Лучшая песня Рунета".

Сама певица добавила весьма эмоциональный комментарий, который можно расценить как откровенную пощечину рэперу, пошедшему войной на премию МУЗ-ТВ.

"Люблю умных, верных и порядочных МУЖЧИН. Я это не про Тимати", — заявила Ольга Бузова.

А вот известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин без оглядки включаться в скандал не спешит. "Я бы хотел остаться в середине всего процесса, не занимать чью-то позицию", — цитирует его телеканал "360". "Мне кажется, что Тимур за последнее время очень эмоционален в суждениях", — заметил Пригожин. По его словам, оскорбления и необдуманные громкие заявления могут задеть всех причастных к музыкальной индустрии в России

"Наверное, я соглашусь с ним в каких-то позициях, но говорить об "отстое" или "застое" — я с ним не согласен", — добавил продюсер. "Надо понимать важную вещь — если ты уже встал на тропу авторитетного музыкального продюсера и артиста, то ты должен быть разборчив в тех или иных заявлениях. Можно делать какие-то заявления, но они должны быть взвешенными, аккуратными, осторожными", — подчеркнул Иосиф Пригожин.

Он признался, что у него самого есть претензии к генеральному директору телеканала МУЗ-ТВ, однако озвучивать их он предпочитает кулуарно, а не публично. "Потому что это наш цех"., — объяснил продюсер. Он также заметил непоследовательность суждений Тимати. "Эти публичные разборки каждый год становятся нормой. Когда ему дают премии — премия хорошая. А когда не дали — премия плохая", — напомнил Пригожин.

Напомним, ранее рэпер Тимати выступил с жесткой критикой премии МУЗ-ТВ. Он заявил, что из года в год на мероприятии ничего не меняется. "Ни беспардонность некоторых ведущих, ни ощущение бесконечного междусобойчика, ни понимание реального современного рынка музыки, ни отсутствие желания идти вперед и делать крутой продукт, ни механизм сохранения отношений с теми, кто либо за год "выслужился", либо еще пригодится", — сокрушался он.

На самой премии Ксения Собчак весьма иронично отозвалась о его возлюбленной Анастасии Решетовой, умудрившись приплести к обсуждению и маму рэпера.