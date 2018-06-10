Актёр Гоша Куценко попал в базу данных «Миротворца»

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на сайт организации.

Отмечается, что данный шаг связан с тем, что артист якобы занимался организацией нарушения государственной границы Украины , так как он вместе с группой иностранных граждан пытался проникнуть в Крым

Также на сайте Куценко обвиняют в том, что он участвовал в пропагандистских мероприятиях.

В апреле 2017 года «Миротворец» обвинил музыканта Юрия Лозу в «незаконном пересечении госграницы Украины» и внёс его в свою базу.

Лоза в разговоре с ФАН рассказал о своей реакции на попадание в чёрный список украинского сайта «Миротворец».