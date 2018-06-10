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Гоша Куценко попал в базу данных «Миротворца»
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Актёр Гоша Куценко попал в базу данных «Миротворца» 

RT на русском 1 час назад
Фото: ТАСС
Заслуженный артист России Гоша Куценко попал в базу данных украинского сайта «Миротворец».
Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на сайт организации.
Отмечается, что данный шаг связан с тем, что артист якобы занимался организацией нарушения государственной границы Украины, так как он вместе с группой иностранных граждан пытался проникнуть в Крым.
Также на сайте Куценко обвиняют в том, что он участвовал в пропагандистских мероприятиях.
В апреле 2017 года «Миротворец» обвинил музыканта Юрия Лозу в «незаконном пересечении госграницы Украины» и внёс его в свою базу.
Лоза в разговоре с ФАН рассказал о своей реакции на попадание в чёрный список украинского сайта «Миротворец».
RT на русском: последние новости
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