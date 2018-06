Жена принца Гарри пришла на парад в неподобающем виде

Жена принца Гарри Меган Маркл пришла на парад Trooping of the Colour в неподобающем виде, пишет The Sun.

Согласно правилам королевского этикета, женщины не имеют права появляться на публике в одежде с открытыми плечами. Однако герцогиня Сассекская надела нежно-розовый костюм с вырезом лодочкой. Ее наряд изготовила американско-венесуэльский дизайнер Каролина Эррера — основатель одноименного бренда Carolina Herrera. В тон костюму Маркл выбрала шляпку модельера Филипа Трейси

Trooping of the Colour (Церемония выноса знамени) — традиционный парад, который проводится ежегодно с начала XVII века — прошел в Великобритании в субботу, 9 июня. Ранее он символизировал почитание полкового флага, затем его объединили с условным днем рождения монарха (отмечается во вторую субботу июня, независимо от реальной даты рождения).

В этом году гвардеец индийского происхождения Шаранприт Сингх Лалл (Charanpreet Singh Lall) стал первым человеком, надевшим на Trooping of the Colour дастар — обязательный традиционный головной убор сикхов в форме тюрбана. 22-летний британский гвардеец появился на параде в черном тюрбане, соответствующем по цвету традиционным шапкам из медвежьего меха.