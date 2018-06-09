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Киркоров публично «сжег» Собчак
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Киркоров публично «сжег» Собчак 

Рамблер 26 минут назад
Певец Филипп Киркоров показал на своей странице в Instagram, как «посадил на кол» коллегу Ольгу Бузову и «сжег» журналистку Ксению Собчак.
Свои «расправы» Киркоров осуществил накануне на церемонии награждения премией Муз-ТВ. Певец опубликовал видео с ее репетиции. На одном из них Киркоров в самом буквальном смысле поджигает платье экс-кандидата в президенты России Ксении Собчак.
«Не доставайся же ты никому!» — крикнул он в этот момент.
Облитое горючей жидкость платье журналистки тут же вспыхнуло, однако огонь не добирался до ее лица, к тому же рядом с ней стоял человек с огнетушителем, который бы не позволил произойти трагедии.
На другом видео, которое Киркоров назвал «Сажание на кол Ольги Бузовой», трое молодых людей несут на руках распростертую артистку, а затем насаживают ее спиной на шест, который «протыкает» певицу насквозь. Сам же Киркоров в этот момент стоит рядом и поет свой хит «Цвет настроения синий».
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