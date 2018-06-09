Киркоров публично «сжег» Собчак

Свои «расправы» Киркоров осуществил накануне на церемонии награждения премией Муз-ТВ. Певец опубликовал видео с ее репетиции. На одном из них Киркоров в самом буквальном смысле поджигает платье экс-кандидата в президенты России Ксении Собчак.

«Не доставайся же ты никому!» — крикнул он в этот момент.

A post shared by Филипп Киркоров (@fkirkorov) on Jun 8, 2018 at 6:53am PDT

Облитое горючей жидкость платье журналистки тут же вспыхнуло, однако огонь не добирался до ее лица, к тому же рядом с ней стоял человек с огнетушителем, который бы не позволил произойти трагедии.

На другом видео, которое Киркоров назвал «Сажание на кол Ольги Бузовой», трое молодых людей несут на руках распростертую артистку, а затем насаживают ее спиной на шест, который «протыкает» певицу насквозь. Сам же Киркоров в этот момент стоит рядом и поет свой хит «Цвет настроения синий».