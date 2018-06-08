Роковая татуировка: Аллегрову обвинили в смерти экс-супруга

Сестра экс-супруга Аллегровой винит певицу в смерти брата

Чуть меньше месяца назад стало известно, что в одной из больниц Северной столицы скончался бывший муж Ирины Аллегровой — Игорь Капуста. Мужчина приехал из Москвы в Санкт-Петербург на обследование и уже в больнице подхватил инфекцию, которая и привела к летальному исходу. Однако сестра мужчины винит во всем его бывшую жену — Ирину Аллегрову.

«Я общалась с патологоанатомом. И он пришел к выводу, что Игорь умер от аллергии. Она у него развилась после татуировки, которую он сделал в честь Ирины…», — уверяет Галина. Родственница Капусты признается, что до сих пор не может принять тот факт, что ее брата больше нет в живых.

Ирина Аллегрова и Игорь Капуста были счастливы вместе шесть лет/Фото: кадр из передачи

Напомним, что с танцором своего коллектива Игорем Капустой Ирина Аллегрова была вместе шесть лет. После расставания с на тот момент уже известной певицей мужчина пытался вновь построить семью, но новая супруга так и не дождалась его из тюрьмы. В 2012 году Игоря осудили за хранение и распространение наркотиков. Выйдя на свободу, о бывшей жене мужчина старался не вспоминать.

По словам Галины, в последние годы Игорь обрел счастье с женщиной, которая первой познакомилась и призналась ему в любви.