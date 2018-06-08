Роковая татуировка: Аллегрову обвинили в смерти экс-супруга

Чуть меньше месяца назад стало известно, что в одной из больниц Северной столицы скончался бывший муж Ирины Аллегровой — Игорь Капуста. Мужчина приехал из Москвы в Санкт-Петербург на обследование и уже в больнице подхватил инфекцию, которая и привела к летальному исходу. Однако сестра мужчины винит во всем его бывшую жену — Ирину Аллегрову.
«Я общалась с патологоанатомом. И он пришел к выводу, что Игорь умер от аллергии. Она у него развилась после татуировки, которую он сделал в честь Ирины…», — уверяет Галина. Родственница Капусты признается, что до сих пор не может принять тот факт, что ее брата больше нет в живых.
Ирина Аллегрова и Игорь Капуста были счастливы вместе шесть лет/Фото: кадр из передачи
Напомним, что с танцором своего коллектива Игорем Капустой Ирина Аллегрова была вместе шесть лет. После расставания с на тот момент уже известной певицей мужчина пытался вновь построить семью, но новая супруга так и не дождалась его из тюрьмы. В 2012 году Игоря осудили за хранение и распространение наркотиков. Выйдя на свободу, о бывшей жене мужчина старался не вспоминать.
По словам Галины, в последние годы Игорь обрел счастье с женщиной, которая первой познакомилась и призналась ему в любви.
«Это была ему награда за все те испытания, которые пришлось пережить. После выхода из тюрьмы она первой ему написала: «Я с 14 лет люблю вас!» Он отговаривал ее от отношений с ним. Брат ей говорил: «Я больной человек. Может быть, через полгода вообще овощем стану. Кто знает, какими последствиями обернется эта страшная болезнь!» Но ее это не испугало. Они сняли хорошую квартиру в Москве, прекрасно жили. Наташа безумно любила брата, постоянно напоминала ему, что нужно выпить таблетки. Сам Игорь, несмотря на тяжелую болезнь легких, ни на что никогда не жаловался. Такой он был человек. Кстати, на программах Игоря обвиняли, что он не сделал ей предложение. Наверное, и не сделал, потому что все понимал… » — цитирует Капусту "Собеседник".