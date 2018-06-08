Названа причина смерти Игоря Ляха

Заслуженный артист России Игорь Лях умер во сне. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на источник, близкий к семье актера.
Как рассказал собеседник агентства, 55-летний Лях не жаловался на плохое самочувствие и ничем не болел, накануне вечером лег спать и утром не проснулся.
«Подозревают инфаркт или инсульт. Но точно понятно будет после вскрытия», — сказал источник.
О дате похорон будет известно позже.
Игорь Лях наиболее известен ролью Леньки в картине Владимира Меньшова «Любовь и Голуби». Артист снялся в 15 художественных фильмах, среди которых «Недоросль», «Мой любимый клоун», «Тариф новогодний», «Елки-3». С 2000 года преподавал в Щепкинском училище, с 2009 года руководил курсом актерского мастерства.