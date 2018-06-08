Названа причина смерти Игоря Ляха

Названа предполагаемая причина смерти Игоря Ляха

Заслуженный артист России Игорь Лях умер во сне. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на источник, близкий к семье актера.

Как рассказал собеседник агентства, 55-летний Лях не жаловался на плохое самочувствие и ничем не болел, накануне вечером лег спать и утром не проснулся.

«Подозревают инфаркт или инсульт. Но точно понятно будет после вскрытия», — сказал источник.

О дате похорон будет известно позже.