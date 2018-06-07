Смеющийся Киркоров вылил ведро помоев на Баскова и Крида

Николаю Баскову. Артисты на камеру соревновались в устойчивости к юмору: тот кто первым засмеется в ответ на остроту — проигрывает. Шутки были посвящены российским знаменитостям. Особенно досталось Егору Криду

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 7 Июн 2018 в 7:17 PDT Первым шутку читал Харламов. "Кого Егор Крид выбрал на шоу "Холостяк? Большой палец Тимати ", — еле сдерживаясь от смеха произнес юморист. Киркоров смог унять эмоции. Далее подошла очередь поп-короля зачитывать анекдот. "Что будет, если Басков макнет свой перчик в кетчуп? Табасков", — сказал Киркоров.

Звезды покатывались со смеху. Было заметно, что они получают удовольствие тролля коллег по цеху. Певец так разошелся, что даже похабно оговорился. Киркоров зачитывал остроту "Почему Егор Крид любит мочить манту", но в последнем слове, поп-король перепутал букву, в результате оно превратилось в нецензурное обозначение женского полового органа. Артист понял, что оговорился, исправился, однако Харламов так сильно смеялся, что уже не слышал Киркорова.