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Киркоров вылил ведро помоев на Баскова и Крида
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Смеющийся Киркоров вылил ведро помоев на Баскова и Крида 

Дни.ру 9 часов назад
Фото: globallookpress.com
Певец Филипп Киркоров принял участие в YouTube-шоу "Лига плохих шуток". Вместе с ведущим проекта юмористом Гариком Харламовым артист высмеял коллег по цеху.
Артисты на камеру соревновались в устойчивости к юмору: тот кто первым засмеется в ответ на остроту — проигрывает. Шутки были посвящены российским знаменитостям. Особенно досталось Егору Криду и Николаю Баскову.
Первым шутку читал Харламов. "Кого Егор Крид выбрал на шоу "Холостяк? Большой палец Тимати", — еле сдерживаясь от смеха произнес юморист. Киркоров смог унять эмоции. Далее подошла очередь поп-короля зачитывать анекдот. "Что будет, если Басков макнет свой перчик в кетчуп? Табасков", — сказал Киркоров.
Звезды покатывались со смеху. Было заметно, что они получают удовольствие тролля коллег по цеху. Певец так разошелся, что даже похабно оговорился. Киркоров зачитывал остроту "Почему Егор Крид любит мочить манту", но в последнем слове, поп-король перепутал букву, в результате оно превратилось в нецензурное обозначение женского полового органа. Артист понял, что оговорился, исправился, однако Харламов так сильно смеялся, что уже не слышал Киркорова.
Отметим, что Филиппу тоже досталось. Правда шутку про себя певец понял не сразу. "Что будет, если Киркоров станет президентом Австралии? Конец страусам", — зачитал Харламов. "А почему?" — удивился Филипп и сам ответил на свой вопрос. "А… перья…", — сквозь смех пробормотал поп-король, намекая на свои пернатые концертные наряды.
Добавим, что героями шуток также стали: Максим Галкин, Алла Пугачева, Прохор Наляпин и ведущий Гарик Харламов. Победил в конкурсе Киркоров.
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