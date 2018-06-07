Иерусалим хотят оставить без «Евровидения»

Организаторы «Евровидения» не хотят везти конкурс в Иерусалим

Проведение "Евровидения" в Иерусалиме под большим вопросом, сообщают израильские СМИ.

Источники, близкие к организаторам международного песенного конкурса, сообщают, что в "Европейском вещательном союзе" (EBU) не уверены в возможности проведения соревнования в Иерусалиме.

В оргкомитете, утверждают инсайдеры, опасаются, что "Евровидение" на спорной территории, которой Иерусалим является ввиду палестино-израильского конфликта, приобретет политическую окраску. Палестина считает своей столицей Восточный Иерусалим, тогда как Израиль говорит об Иерусалиме как о своей неделимой столице.

Право проводить "Евровидение-2019" в Израиле завоевала в этом году Нетта Барзилай , победившая на конкурсе в мае. Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху высказался за проведение конкурса в Иерусалиме.