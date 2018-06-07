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Иерусалим хотят оставить без «Евровидения»
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Умер Виктор Толмачев

Организаторы «Евровидения» не хотят везти конкурс в Иерусалим 

Газета.Ru 34 минуты назад
Фото: Reuters
Проведение "Евровидения" в Иерусалиме под большим вопросом, сообщают израильские СМИ.
Источники, близкие к организаторам международного песенного конкурса, сообщают, что в "Европейском вещательном союзе" (EBU) не уверены в возможности проведения соревнования в Иерусалиме.
В оргкомитете, утверждают инсайдеры, опасаются, что "Евровидение" на спорной территории, которой Иерусалим является ввиду палестино-израильского конфликта, приобретет политическую окраску. Палестина считает своей столицей Восточный Иерусалим, тогда как Израиль говорит об Иерусалиме как о своей неделимой столице.
Право проводить "Евровидение-2019" в Израиле завоевала в этом году Нетта Барзилай, победившая на конкурсе в мае. Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху высказался за проведение конкурса в Иерусалиме.
Ранее сообщалось, что Натали Портман не приехала на вручение "еврейского Нобеля" в Израиль из-за стресса, вызванного происходящими в стране событиями.
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Комментарии2  Ещё 6 источников 
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