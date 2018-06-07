Проведение песенного конкурса «Евровидение» в Израиле оказалось под угрозой. Об этом пишут израильские СМИ.
По информации источников, организаторы конкурса опасаются привозить «Евровидение» в Иерусалим из-за неутихающих политических споров о принадлежности города.
Израиль считает Иерусалим своей неделимой столицей, Палестина же претендует на восточную часть города, называя ее своей территорией.
В 2018 году победу на «Евровидении» одержала израильская певица Нетта Барзилай. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху предложил в 2019 году принять «Евровидение» в Иерусалиме.