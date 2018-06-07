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«Евровидение» в Израиле оказалось под угрозой
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«Евровидение» в Израиле оказалось под угрозой 

Рамблер 3 часа назад
Проведение песенного конкурса «Евровидение» в Израиле оказалось под угрозой. Об этом пишут израильские СМИ.
По информации источников, организаторы конкурса опасаются привозить «Евровидение» в Иерусалим из-за неутихающих политических споров о принадлежности города.
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Израиль считает Иерусалим своей неделимой столицей, Палестина же претендует на восточную часть города, называя ее своей территорией.
В 2018 году победу на «Евровидении» одержала израильская певица Нетта Барзилай. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху предложил в 2019 году принять «Евровидение» в Иерусалиме.
Комментарии45  Ещё 9 источников 
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