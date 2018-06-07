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«Ефремов думает, что Украина — проститутка»
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«Ефремов думает, что Украина — проститутка» 

Рамблер 2 часа назад
Предложение актера Михаила Ефремова отдать Украине Крымский мост — «либо шутка, либо глупость». Об этом украинскому «Обозревателю» заявил журналист Айдер Муждабаев.
По его словам, если Ефремов думает, что Украина — «проститутка», которой достаточно денег, то «так не получится».
«Ворованное надо возвращать в полном объеме», — считает он.
Также не устроила Муждабаева и другая идея российского актера — бесплатные поставки газа в течение 10-15 лет. По его мнению, ни один «вменяемый» украинец с этим никогда не согласится.
«Ворованное возвращают. Все. Точка», — подчеркнул он.
Накануне певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон также выразил уверенность, что предложения Ефремова были шуткой, которую никто не понял из-за «все передергивающих» журналистов.
Вчера Михаил Ефремов в эфире YouTube-шоу «вДудь» заявил, что Россия должна «помириться» с Украиной, отдав ей Крымский мост. Также он предложил «разобраться» с ней деньгами, например, 10-15 лет бесплатно поставляя газ.
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