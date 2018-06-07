«Ефремов думает, что Украина — проститутка»

По его словам, если Ефремов думает, что Украина — «проститутка», которой достаточно денег, то «так не получится».

«Ворованное надо возвращать в полном объеме», — считает он.

Также не устроила Муждабаева и другая идея российского актера — бесплатные поставки газа в течение 10-15 лет. По его мнению, ни один «вменяемый» украинец с этим никогда не согласится.

«Ворованное возвращают. Все. Точка», — подчеркнул он.

Тут местный алкаш, которого по-моему, скромному мнению, некоторые называют актером Ефремов, предложил отдать Крымский Мост укре, типо чтобы замирится.

Я же предлагаю вариант круче; отдать укре Ефремова, бесплатно, нам он все равно не нужен, а порошенке будет с кем бухать. — Кира Якушина (@KiraYakushina) 6 июня 2018 г.

Накануне певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон также выразил уверенность, что предложения Ефремова были шуткой, которую никто не понял из-за «все передергивающих» журналистов.