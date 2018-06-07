«Хуже-то уже некуда»: Дублер Бузовой унизила певицу 

Клип Ольги Бузовой "Чемпион" вышел в мае и уже набрал на "Ютубе" более четырёх млн просмотров.
В клипе Ольга бежит по стадиону, уворачиваясь от летящих в неё стрел. В видео снялись олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова и хоккеист Александр Овечкин, а также рэпер ST.
Поклонники гадали, кто исполняет акробатические элементы в клипе. Оказалось, главную роль в ролике с Бузовой разделила профессиональная циркачка Галина Крылова. Девушка рассказала правду о том, как снималась в «Чемпионе».
— Я в холоде и на мокрой траве пытаюсь изобразить переворот, а какая-то тёлка в таком же, как у меня, парике за меня рьяно болеет. А вообще, мой вам совет: когда соглашаетесь "поработать дублёром на каких-то съёмках", уточняйте не только размер гонорара, но и что именно будут снимать! В противном случае есть риск нечаянно сняться в каком-нибудь вопиющем дерьмище. Правда, за хорошие деньги. Но монтаж, кстати, качественный, режиссёр — лысый чувак со мной на фото — молодец! Хотя бабушка — вахтёрша стадиона, на котором сия "нетленка" снималась — долго бегала вокруг меня и недоумевала: "А почему он тебя со спины снимает? Ты же симпатичнее той второй!" Ох, бабуля… А я ведь даже и пою лучше, — рассказала Крылова.
— Ну просто потому, что хуже-то уже некуда. Зато, знаете, после этих съёмок у меня, похоже, полностью атрофировалось чувство стыда. Ибо я воочию весь съёмочный день наблюдала, что существуют люди, которые без слуха, голоса, внешних, актёрских, музыкальных и даже минимальных физических данных "поют", "играют", снимают себе клипы на спортивную тематику, лезут на сцену и на телеэкран, да и вообще в каждую щель. И им не стыдно! А раз даже им не стыдно, то я могу больше не париться ни по какому поводу. Но в чём-нибудь достойном сняться всё-таки теперь очень хочется. Ибо что-то как-то так себе у меня каскадёрский дебют получился", — заявила актриса цирка.
Пока Бузова никак не отреагировала на гневный пост Крыловой.