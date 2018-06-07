«Хуже-то уже некуда»: Дублер Бузовой унизила певицу 

1/10 Клип Ольги Бузовой "Чемпион" вышел в мае и уже набрал на "Ютубе" более четырёх млн просмотров. В клипе Ольга бежит по стадиону, уворачиваясь от летящих в неё стрел Фото: Кадр из клипа "Чемпион"

2/10 Поклонники гадали, кто исполняет акробатические элементы в клипе. Оказалось, главную роль в ролике с Бузовой разделила профессиональная циркачка Галина Крылова. Девушка рассказала правду о том, как снималась в «Чемпионе» Фото: Кадр из клипа "Чемпион"

3/10 — Я в холоде и на мокрой траве пытаюсь изобразить переворот, а какая-то тёлка в таком же, как у меня, парике за меня рьяно болеет. А вообще, мой вам совет: когда соглашаетесь "поработать дублёром на каких-то съёмках", уточняйте не только размер гонорара, но и что именно будут снимать! В противном случае есть риск нечаянно сняться в каком-нибудь вопиющем дерьмище. Правда, за хорошие деньги Фото: Галина Крылова / соцсети

4/10 Но монтаж, кстати, качественный, режиссёр — лысый чувак со мной на фото — молодец! Фото: Галина Крылова / соцсети

5/10 Хотя бабушка — вахтёрша стадиона, на котором сия "нетленка" снималась — долго бегала вокруг меня и недоумевала: "А почему он тебя со спины снимает? Ты же симпатичнее той второй!" Ох, бабуля... А я ведь даже и пою лучше, — рассказала Крылова Фото: Галина Крылова / соцсети

6/10 — Ну просто потому, что хуже-то уже некуда. Зато, знаете, после этих съёмок у меня, похоже, полностью атрофировалось чувство стыда Фото: Кадр из клипа "Чемпион"

7/10 Ибо я воочию весь съёмочный день наблюдала, что существуют люди, которые без слуха, голоса, внешних, актёрских, музыкальных и даже минимальных физических данных "поют", "играют", снимают себе клипы на спортивную тематику, лезут на сцену и на телеэкран, да и вообще в каждую щель. И им не стыдно! Фото: Кадр из клипа "Чемпион"

8/10 А раз даже им не стыдно, то я могу больше не париться ни по какому поводу. Но в чём-нибудь достойном сняться всё-таки теперь очень хочется. Ибо что-то как-то так себе у меня каскадёрский дебют получился", — заявила актриса цирка Фото: Кадр из клипа "Чемпион"

9/10 Пока Бузова никак не отреагировала на гневный пост Крыловой Фото: Кадр из клипа "Чемпион"