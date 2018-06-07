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Ефремова уличили в нарушении закона
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Ефремова уличили в нарушении закона 

РИА Новости 2 часа назад
Слова Михаила Ефремова о передаче Крымского моста Украине являются призывом к нарушению территориальной целостности, заявил в интервью РБК член международного комитета Совфеда, сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Ранее Ефремов в интервью Юрию Дудю высказал мнение, что для того чтобы "помириться с Украиной", России нужно отдать ей Крымский мост. Актер отметил, что, по его мнению, "нам надо разбираться с Украиной именно деньгами". "Пускай они деньги берут за проезд, они счастливы будут. Может быть, Крым простят", — сказал он.
"Крымский мост — это территории России, фактически Ефремов призывает к нарушению территориальной целостности", — прокомментировал эти слова сенатор. При этом на вопрос, планирует ли Цеков направлять соответствующее заявление, парламентарий ответил, что подумает.
Сенатор Алексей Пушков, в свою очередь, комментируя в Twitter заявления Ефремова, отметил, что отдать Украине Крымский мост невозможно, так как "он соединяет два российских берега".
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением.
Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, движение автотранспорта запущено 16 мая.
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