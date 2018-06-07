Кобзон вступился за Ефремова

«Человек шутит!» — уверен он.

По словам Народного артиста СССР, высказывание Ефремова было «самой настоящей шуткой», однако никто этого не понял из-за журналистов, которые «обычно всегда все передергивают».

Кроме того, Кобзон убежден, что отдать Украине, «мракобесам», Крымский мост невозможно, и «никто не собирается» этого делать, так же как и «расплачиваться» с ними.

«За что расплачиваться? За то, что свое отняли?» — удивляется он.

Между тем накануне депутат крымского Госсовета Владислав Ганжара заявил, что жителям полуострова «даже в шутку» «неприятно» слышать высказывания, подобные тому, что сделал Ефремов.