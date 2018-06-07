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Кобзон вступился за Ефремова
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Кобзон вступился за Ефремова 

Рамблер 1 час назад
Актер Михаил Ефремов не заслуживает осуждения за предложение отдать Крымский мост Украине, заявил «Федеральному агентству новостей» певец и депутат Государственной думы Иосиф Кобзон.
«Человек шутит!» — уверен он.
По словам Народного артиста СССР, высказывание Ефремова было «самой настоящей шуткой», однако никто этого не понял из-за журналистов, которые «обычно всегда все передергивают».
>> Ефремова уличили в нарушении закона
Кроме того, Кобзон убежден, что отдать Украине, «мракобесам», Крымский мост невозможно, и «никто не собирается» этого делать, так же как и «расплачиваться» с ними.
«За что расплачиваться? За то, что свое отняли?» — удивляется он.
Между тем накануне депутат крымского Госсовета Владислав Ганжара заявил, что жителям полуострова «даже в шутку» «неприятно» слышать высказывания, подобные тому, что сделал Ефремов.
Ранее в эфире YouTube-шоу «вДудь» Михаил Ефремов заявил, что Россия должна «помириться» с Украиной, отдав ей Крымский мост. Также он считает, что «разобраться» с ней можно и деньгами, например, 10-15 лет поставляя бесплатный газ.
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