Ещё
Экс-солистка «Ленинграда» нашла работу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-солистка «Ленинграда» будет выступать в цирке 

Москва24 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Экс-солистка группы "Ленинград" Алиса Вокс будет выступать в Большом Московском цирке. Она примет участие в спектакле "Эпицентр мира".
Как следует из документов, опубликованных на сайте госзакупок, "исполнение музыкальных произведений в цирковой программе" оценили более чем в 1,2 миллиона рублей. В документах уточняется, что речь идет об исполнении "сольных музыкальных произведений и вокальных партий в цирковом спектакле "Эпицентр мира".
По условиям договора, до 31 августа Алиса Вокс выступит в 58 спектаклях, включая репетиции.
Вокс была солисткой знаменитой группы "Ленинград" в период с 2012 по 2016 год.
Москва24: последние новости
Депутат Белик оценил заявление Ефремова о Крымском мосте Доход Никиты Михалкова составил 1,5 миллиона рублей в день Дизайнер Кейт Спейд найдена мертвой у себя дома в Нью-Йорке‍
Комментарии6  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым обратился с просьбой к ООН71
Москва отреагировала на резолюцию СБ ООН по Украине135
В НАТО оценили сроки захвата Россией Украины272
Поклонская ответила Ефремову про Крымский мост267
Патриарх Кирилл забил тревогу1145
Видео
00:51
Лоза сравнил Ефремова с врагом народа
Шоу-бизнес
00:28
Шнуров назвал причину развода
Шоу-бизнес
00:39
«Бей своих»: Киев пригрозил «Нафтогазу»
Украина Компании
04:28
В ЦБ рассказали, как наживались на будущих пенсиях
Компании Экономика
01:18
Патриарх Кирилл забил тревогу
Общество
00:55
Наступление на ИГ попало на видео
Армия
04:41
Мэром Москвы может стать космонавт
Новости Москвы Общество
00:42
Миллиарды Захарченко потеряли статус
Криминал Недвижимость
01:23
Высказывание Медведева вызвало смех присутствующих
Политика
00:42
Меркель отказалась пускать Россию в G8
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение