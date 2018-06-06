Экс-солистка «Ленинграда» нашла работу

Экс-солистка «Ленинграда» будет выступать в цирке

Экс-солистка группы "Ленинград" Алиса Вокс будет выступать в Большом Московском цирке. Она примет участие в спектакле "Эпицентр мира".

Как следует из документов, опубликованных на сайте госзакупок, "исполнение музыкальных произведений в цирковой программе" оценили более чем в 1,2 миллиона рублей. В документах уточняется, что речь идет об исполнении "сольных музыкальных произведений и вокальных партий в цирковом спектакле "Эпицентр мира".

По условиям договора, до 31 августа Алиса Вокс выступит в 58 спектаклях, включая репетиции.

Вокс была солисткой знаменитой группы "Ленинград" в период с 2012 по 2016 год.