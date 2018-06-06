В Крыму ответили Ефремову

Крымчане сделали свой «сакральный» выбор и останутся в составе России , заявил каналу «Звезда» депутат местного Госсовета Владислав Ганжара

По его словам, жителям полуострова «неприятно» слышать высказывания, подобные тому, которое ранее сделал актер Михаил Ефремов.

«Даже в шутку», — подчеркнул он.

Ганжара уверен, что решение, которое крымчане приняли на референдуме 2014 года, было «искренним» и «сакральным», а Украина не имеет «ни юридических, ни моральных» прав ни на Крым , ни на построенный Россией мост через Керченский пролив.

Ранее Заслуженный артист России Михаил Ефремов в эфире YouTube-шоу «вДудь» заявил, что России следует «помириться» с Украиной, а сделать это можно, отдав ей Крымский мост. Также, уверен он, «разобраться» с Украиной можно и деньгами, например, 10-15 лет снабжая ее бесплатным газом.