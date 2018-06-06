Ефремова выгоняют из России

Россия должна отдать Украине актера Михаила Ефремова , предложившего отдать ей Крымский мост. Об этом порталу «Дни.ру» заявил Вадим Манукян, член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме

По его мнению, если Заслуженного артиста России больше волнуют интересы Украины, чем его родины, то ему следует обзавестись украинским паспортом «и жить там в мире и согласии».

«С этим адским украинским политическим паноптикумом», — уточнил Манукян.

Эксперт уверен, что Крым вместе со своими мостами и дорогами останется в составе России навсегда, так как соответствующее решение местные жители приняли еще на референдуме 2014 года, а на президентских выборах 2018-го — подтвердили.

Ранее в эфире YouTube-шоу «вДудь» Михаил Ефремов заявил, что Россия должна «помириться» с Украиной и может сделать это, отдав ей Крымский мост. По его словам, «разбираться» с Украиной следует «именно деньгами», например, 10-15 лет «посылая» ей газ бесплатно.