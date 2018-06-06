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Ефремов предложил отдать Крымский мост Украине
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Ефремов предложил отдать Крымский мост Украине 

Ридус 1 час назад
Фото: ridus
Актер Михаил Ефремов стал новым гостем YouTube-канала журналиста Юрия Дудя. Во время интервью он предложил «решить вопрос» с Крымом, откупившись от Украины бесплатными поставками газа либо передав сам мост украинцам для взимания платы за проезд.
«Мы знаем теперь как с Украиной помириться, надо им этот мост отдать, и все. Пускай они деньги берут за проезд, они счастливы будут. И может быть, Крым простят. С Крымом, мне кажется, надо разбираться с Украиной именно деньгами. Если Украине посылать газ бесплатно 10−15 лет, то вполне можно договориться. А они поднимутся на этом», — заявил* актер, отметив небольшие шансы на реализацию подобного сценария.
Также Ефремов раскритиковал выступление своих знакомых артистов Александра Ф. Скляра, Дмитрия Харатьяна и Ольги Кормухиной на торжественном открытии Крымского моста с песней «Я забиваю сваю».
«Ну и пусть забивают свои сваи, это жесть конечно», — заметил Ефремов.
В том же интервью Михаил Ефремов признался, что считает распад СССР лучшим событием в истории России и благодарен за это первому и последнему президенту Советского Союза Михаилу Горбачеву.
Как сообщал «Ридус», в 2017 году Ефремов публично заявил, что не поедет на гастроли в Крым, так как не хочет получить запрет на въезд на Украину. После этого в Сети началось обсуждение позиции актера как предательской по отношению к «крымчанам и всем русским людям».
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* гиперссылка отсутствует из-за мата в видео.
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