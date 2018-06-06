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Шнуров назвал причину развода
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«Сам голову сломал»: Шнуров назвал причину развода 

Lenta.ru 1 час назад
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал в интервью русскому изданию Esquire о разводе с супругой Матильдой. По словам музыканта, за последний год пара пережила столько всего, что «можно книгу написать».
Шнуров подчеркнул, что жена ушла от него сама. Причиной развода, по его словам, не стала измена с его стороны. Исполнитель отметил, что не знает, бросила ли его Матильда ради кого-то еще: «Сам голову сломал».
Музыкант добавил, что пытался исправить положение и вернуть супругу, однако ничего не вышло.
«Бесполезно клеить чашку, если женщина задумала стащить весь сервиз», — объяснил он.
Сергей Шнуров объявил о разводе с Матильдой 25 мая. Позже он опубликовал в соцсетях ряд стихотворений о своих переживаниях. В одном он заявил, что ему очень больно и он «ранен, может и убит», а в другом пожаловался на невозможность завязать узлом свой шнур.
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