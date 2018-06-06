Ефремов обозвал россиян «мерзкой подростковой гнидой»

В эфире YouTube-шоу «вДудь» Заслуженный артист России заявил, что это «старая» цитата, однако не отказался объяснить, что именно подразумевал, произнося ее. По его словам, это — «завистливость, крикливость, истеризм» россиян.

«Ну все, что потом и проявилось в 2014-м», — считает он.

При этом Ефремов подчеркнул, что и сам является носителем этих качеств, так как он — «неотъемлемая часть этого народа», однако ему бывает «стыдно», потому что у него «есть выход в какие-то художественные осмысления».