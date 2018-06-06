Ефремов обозвал россиян «мерзкой подростковой гнидой» 

Предложивший отдать Крымский мост Украине актер Михаил Ефремов объяснил, почему в 2013 году назвал народ России «мерзкой подростковой гнидой».
В эфире YouTube-шоу «вДудь» Заслуженный артист России заявил, что это «старая» цитата, однако не отказался объяснить, что именно подразумевал, произнося ее. По его словам, это — «завистливость, крикливость, истеризм» россиян.
«Ну все, что потом и проявилось в 2014-м», — считает он.
При этом Ефремов подчеркнул, что и сам является носителем этих качеств, так как он — «неотъемлемая часть этого народа», однако ему бывает «стыдно», потому что у него «есть выход в какие-то художественные осмысления».
В том же интервью Михаил Ефремов заявил, что Россия сможет «помириться» с Украиной, отдав ей мост, который построила через Керченский пролив. По его словам, «разбираться» с Украиной за Крым следует «именно деньгами», например, в течение 10-15 лет «посылая» ей бесплатный газ.