Ещё
Ефремов обозвал россиян «мерзкой подростковой гнидой»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ефремов обозвал россиян «мерзкой подростковой гнидой» 

Рамблер 1 час назад
Предложивший отдать Крымский мост Украине актер Михаил Ефремов объяснил, почему в 2013 году назвал народ России «мерзкой подростковой гнидой».
>> Ефремов призвал отдать Крымский мост Украине
В эфире YouTube-шоу «вДудь» Заслуженный артист России заявил, что это «старая» цитата, однако не отказался объяснить, что именно подразумевал, произнося ее. По его словам, это — «завистливость, крикливость, истеризм» россиян.
«Ну все, что потом и проявилось в 2014-м», — считает он.
При этом Ефремов подчеркнул, что и сам является носителем этих качеств, так как он — «неотъемлемая часть этого народа», однако ему бывает «стыдно», потому что у него «есть выход в какие-то художественные осмысления».
В том же интервью Михаил Ефремов заявил, что Россия сможет «помириться» с Украиной, отдав ей мост, который построила через Керченский пролив. По его словам, «разбираться» с Украиной за Крым следует «именно деньгами», например, в течение 10-15 лет «посылая» ей бесплатный газ.
Комментарии174  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Развалины какие-то»: Крым напугал Матвиенко247
Ракетные комплексы в Крыму отразили удар с моря34
Ефремов призвал отдать Крымский мост Украине1652
Киселев опять стал посмешищем25
Россия возрождает «проклятье» флота США296
Видео
00:41
Ефремов обозвал россиян «мерзкой подростковой гнидой»
Шоу-бизнес
00:29
Ракетные комплексы в Крыму отразили удар с моря
Армия Оружие
06:31
Пока вы спали: Путин мог стать адвокатом
Общество
01:38
Чиновник оправдался за раздевание на ЕГЭ
Общество
00:52
«Уничтожая все живое»: Ответят ли США за смерти в Сирии
В мире
01:13
Путин рассказал, с кем пил водку
Политика
04:00
На месте нового ЧП в Чернобыле нашли факелы
Пожары Катастрофы
01:00
«Развалины какие-то»: Крым напугал Матвиенко
Политика Общество
01:39
Ефремов призвал отдать Крымский мост Украине
Шоу-бизнес В мире
03:55
Меланию Трамп объявили пропавшей без вести
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение