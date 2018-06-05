Известный дизайнер найдена мертвой

Нью-Йорке найдена мертвой дизайнер Кейт Спейд, передает TMZ.

Основательница брендов Kate Spade New York и Frances Valentine обнаружена мертвой в своей квартире на Парк Авеню. В качестве основной версии смерти полиция рассматривает самоубийство. Спейд было 55 лет.

В 1993 году Кейт запустила линию сумок Kate Spade New York. Позже компания стала производить не только сумки, но и одежду и ювелирные украшения. В 2007 году основательница марки приняла решение продать компанию. В 2016 году Кейт Спейд запустила новый бренд Frances Valentine.