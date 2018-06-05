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Известный дизайнер найдена мертвой
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Известный дизайнер найдена мертвой 

Рамблер 23 минуты назад
Фото: Reuters
В Нью-Йорке найдена мертвой дизайнер Кейт Спейд, передает TMZ.
Основательница брендов Kate Spade New York и Frances Valentine обнаружена мертвой в своей квартире на Парк Авеню. В качестве основной версии смерти полиция рассматривает самоубийство. Спейд было 55 лет.
В 1993 году Кейт запустила линию сумок Kate Spade New York. Позже компания стала производить не только сумки, но и одежду и ювелирные украшения. В 2007 году основательница марки приняла решение продать компанию. В 2016 году Кейт Спейд запустила новый бренд Frances Valentine.
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