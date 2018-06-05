В деле о наследстве «Иванушки» поставлена точка

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Вдова Яковлева осталась ни с чем: брак пары признан недействительным 

Teleprogramma.pro 48 минут назад
Племяннице артиста удалось доказать, что Олег Яковлев не был женат на своей избраннице — Александре Куцевол.
Экс-солист "Иванушек International скончался летом прошлого года, но даже спустя год близкие Олега Яковлева спорят по поводу его наследства. Ранее вдова артиста — Александра Куцевол уверяла, что ей совершенно ничего не нужно из имущества Яковлева, и в то же время признавалась, что они с Олегом поженились пять лет назад в Сербии, а значит по закону ей что-то да положено.
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Племянница артиста вывела Куцевол на чистую воду. Женщине удалось доказать, что влюбленные не были женаты. Соответствующий документ она предоставила в эфире программы "Мужское/женское".
«Он постоянно говорил, что не собирается на ней жениться. У меня с Сашей были нормальные отношения, мы общались по телефону. Однако Олег ничего не говорил об этой свадьбе. Последние правки в его завещание были внесены в 2017 году, незадолго до смерти, и он не указал Сашу, как наследницу. Там значатся только два имени: мое и Романа Радова, его давнего друга», — рассказала Татьяна Яковлева.
Татьяне Яковлевой удалось доказать, что музыкант и его избранница не были женаты/Фото: кадр из передачи
Полгода назад она отправила официальный запрос в Сербию, откуда получила ответ, что брак между Куцевол и Яковлевым действительно заключен не был.
Ознакомившись с документом, ведущие программы пришли к выводу, что теперь Александра не может претендовать на имущество артиста по закону, однако, по мнению Гордона и Барановской, Куцевол слишком много сделала для любимого мужчины, поэтому близкие Олега, которым он завещал наследство, могли бы отдать девушке хоть что-то.
Александра Куцевол до последнего была рядом с Олегом Яковлевым/Фото: кадр из передачи
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