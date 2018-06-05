Солистка «Фристайла» впала в кому

Вокалистка группы «Фристайл» Нина Кирсо впала в кому

Бессменная солистка сверхпопулярной в 90-е годы группы «Фристайл» Нина Кирсо перенесла инсульт и после сложной операции впала в состояние комы, в котором пребывает третий день. Основатель российской группы «Ласковый май» Андрей Разин призвал министра здравоохранения Украины сделать все, чтобы спасти жизнь певицы.

Солистка популярной группы «Фристайл» Нина Кирсо впала в кому после сложной операции.

Кирсо была найдена у себя дома в Полтаве без сознания 1 июня. Ей был диагностирован инсульт. На следующий день врачи провели певице операцию, однако после нее артистка продолжает находиться в состоянии комы.

Как сообщает участник «Фристайла» Сергей Кузнецов, ее супруг — руководитель и композитор «Фристайла» Анатолий Розанов — и сын были в эти дни гастролях, и в момент инсульта артистка находилась одна дома. Из-за этого было потеряно время для оказания важной первой помощи при инсульте, и Кирсо потребовалась тяжелая операция.

«Знакомые хватились, когда она перестала долго отвечать на звонки, а когда зашли в дом, то обнаружили ее на кухне, — передает слова Кузнецова «КП Украина». —Это был внезапный приступ. Если бы ей просто стало плохо, она бы как-то добралась до дивана, а так — как стояла, так и потеряла сознание».

Известный российский продюсер, директор группы «Ласковый май» Андрей Разин первым сообщил о состоянии певицы и с большим вниманием и беспокойством следит за новостями из Украины. Разин также отметил, что готов ради Кирсо отменить свой юбилейный концерт, который должен состояться в сентябре.

«Нина в коме. 2 июня Нина перенесла сложнейшую операцию, — написал продюсер в инстаграме. — Группа «Ласковый май» молится за ее здоровье.

Все молимся за здоровье Нины, ей сделали сложнейшую операцию. Надеемся на чудо. У нас с Ниной должен был состояться концерт, посвященный моему юбилею, 15 сентября 2018 года. Нина всегда выступала на моих юбилеях. Думаю, если что с ней случится, то я отменю концерт».

Позднее Разин на своей странице обратился к министру здравоохранения Украины Ульяне Супрун, отметив, что из-за сложной политической ситуации не может приехать на Украину, чтобы поддержать коллегу.

«Обращаемся к министру здравоохранения Украины Ульяне Супрун с просьбой сделать все возможное, чтобы спасти жизнь 55-летней солистке группы «Фристайл» Нины Кирсо, которая находится в коме и перенесла сложнейшую операцию в Полтаве, — заявил продюсер. —К сожалению, мы не можем к ней приехать из-за политических разногласий. Поэтому просим Вас сделать все возможное для ее выздоровления.

Нина очень талантливый человек и, если с ней что-то случится, это будет непоправимая утрата для всех поклонников Нины. Уважаемая Ульяна, спасите Нину».

По последним сообщениям украинской прессы, Кирсо находится в коме уже третий день.

Нина Кирсо выступает в группе «Фристайл» со дня ее основания в 1988 году. Ансамбль долгое время аккомпанировал звезде 80-х Михаилу Муромову и, набрав достаточно собственного материала, решил сменить название и записать собственный альбом.

В 1989-м в группу был принят Вадим Казаченко , который солировал в коллективе недолго, однако именно в это время «Фристайл» по популярности был сравним с такими «народными» группами, как «Ласковый май» и «Мираж».

В 1992 году Казаченко покинул группу «Фристайл» и начал сольную карьеру и выпустил дебютный альбом в 1993-м. Место бывшего вокалиста коллектива занял Сергей Дубровин

В 90-е годы группа записала несколько хитов поистине всесоюзного масштаба: «Ах, какая женщина», «Больно мне, больно», «Белая метелица», «Цветет калина», «Целуй меня горячей».

В отличие от своих бывших коллег по коллективу, Казаченко стал жить в России и получил российское гражданство. Певец продолжает выступать по стране с концертами и принимать участие в различных шоу. В частности, он был одним из участников второго и четвертого сезонов проекта «Один в один!». В 2011 году Казаченко получил звание заслуженного артиста России.