Ещё
Садальский поиздевался над Петросяном
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Садальский поиздевался над Петросяном после заявления исхудавшей Степаненко 

Дни.ру 1 час назад
Фото: <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BjncZGshRc5/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BjncZGshRc5/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Стас Садальский️🎬 (@stassadal)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-06-04T20:33:31+00:00">4 Июн 2018 в 1:33 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script>
Станислав Садальский оказался в одном самолете с Евгением Петросяном. Действия известного юмориста в салоне не оставили равнодушным популярного актера.
Станислав Садальский отправился в Крым, где пробудет три дня — в Севастополе, Ялте и Симферополе — со спектаклем. В одном самолете с артистом оказался и другой, не менее популярный актер, Евгений Петросян. Садальский не смог удержаться, чтобы не вставить шпильку по этому поводу.
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram актер опубликовал несколько фотографий, сделанных в аэропорту и самолете. "✈️Роскошный самолет "Россия", первый раз лечу им. Стюардессы — красавицы, все, как на подбор. Сзади едет Петросян. Едет в бизнесе, но пиджак пришел повесить к нам… в 1 класс👍🏾 Вот, сижу, думаю, может, пуговицы у него срезать.. ?) На память. Когда еще вместе с такой звездой полечу!) Хотя я фанат Киркорова, это все знают, просто с ним еще ни разу в воздухе не пересекался… (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)" — написал Садальский.
Многочисленные подписчики высказали свое мнение на этот счет. "Вы, молодец, нет слов, рассмешили! 😂😆", "Круто Вы попали", "Ахах😁Пуговицы срезать?)) Стас, Костя Сапрыкин из фильма "Место встречи изменить нельзя" вас не отпускает😁", "Чур одну срезанную мне на память😀буду внукам показывать", "Так и привыкните к 1 классу! Опасно!", "Привет Петросяну!", "Видимо в бизнесе окружение было у Петросяна такое, что пуговицы срезали бы прям там, а то и вместе с подкладкой)) А так хоть был шанс остаться при своем))) Хотя… Судя по комментариям, желающих поживиться фурнитурой))) его пиджака, летающих классом пониже, тоже весьма много)) Выбор был за ним)" — прокомментировали рассказ Садальского подписчики.
Ранее Евгений Петросян в соцсети обнародовал видеообращение Елены Степаненко, которая в последнее время сильно похудела. Артистка, сенсационно сбросившая более 40 килограммов, заявила, что избавилась от лишнего веса благодаря правильному питанию, а не посредством различных таблеток.
Дни.ру: последние новости
Больному Леонтьеву во время концерта срочно вызвали скорую Казаченко о родившей жене: Она – пыль с моих ботинок Юля Самойлова откровенно рассказала о своем сексе
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Активы «Газпрома» арестованы231
Путин предложил предоставить Донбассу особый статус119
Калининград покраснел на картах НАТО307
Киев формирует из уголовников бригаду для зачисток68
Жена известного певца умерла монахиней5
Видео
53:22
Путин предложил предоставить Донбассу особый статус
Политика Украина
09:13
Калининград покраснел на картах НАТО
Армия Войска
00:34
«Не считаю нужным прятаться за кустами»
Политика Статьи
00:38
Турция использовала С-400 для шантажа Америки
Оружие Армия
03:58
Вулкан-убийца унес 56 жизней в Гватемале
Катастрофы Происшествия
01:08
Удар по бидонам. В РФ запретили белорусское молоко
СНГ В мире
04:13
Леонтьеву вызвали скорую
Шоу-бизнес Другое
07:17
«Не считаю необходимым прятаться за кустами»
Политика
02:47
Нужен ли Китаю С-500?
Оружие Азия
13:06
Активы «Газпрома» арестованы
Компании Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение