Садальский поиздевался над Петросяном после заявления исхудавшей Степаненко

Станислав Садальский отправился в Крым , где пробудет три дня — в Севастополе , Ялте и Симферополе — со спектаклем. В одном самолете с артистом оказался и другой, не менее популярный актер, Евгений Петросян. Садальский не смог удержаться, чтобы не вставить шпильку по этому поводу.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram актер опубликовал несколько фотографий, сделанных в аэропорту и самолете. "✈️Роскошный самолет "Россия", первый раз лечу им. Стюардессы — красавицы, все, как на подбор. Сзади едет Петросян. Едет в бизнесе, но пиджак пришел повесить к нам… в 1 класс👍🏾 Вот, сижу, думаю, может, пуговицы у него срезать.. ?) На память. Когда еще вместе с такой звездой полечу!) Хотя я фанат Киркорова, это все знают, просто с ним еще ни разу в воздухе не пересекался… (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)" — написал Садальский.

Публикация от Стас Садальский️🎬 (@stassadal) 4 Июн 2018 в 1:33 PDT Многочисленные подписчики высказали свое мнение на этот счет. "Вы, молодец, нет слов, рассмешили! 😂😆", "Круто Вы попали", "Ахах😁Пуговицы срезать?)) Стас, Костя Сапрыкин из фильма "Место встречи изменить нельзя" вас не отпускает😁", "Чур одну срезанную мне на память😀буду внукам показывать", "Так и привыкните к 1 классу! Опасно!", "Привет Петросяну!", "Видимо в бизнесе окружение было у Петросяна такое, что пуговицы срезали бы прям там, а то и вместе с подкладкой)) А так хоть был шанс остаться при своем))) Хотя… Судя по комментариям, желающих поживиться фурнитурой))) его пиджака, летающих классом пониже, тоже весьма много)) Выбор был за ним)" — прокомментировали рассказ Садальского подписчики.