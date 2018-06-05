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Пугачеву взбесил танец Киркорова и Бузовой
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Пугачеву взбесил танец Киркорова и Бузовой 

Ридус 1 час назад
Фото: © social media
Народный артист России Филипп Киркоров снялся вместе с певицей Ольгой Бузовой в рекламе для одного из крупных автомобильных брендов, однако работа звездной пары не понравилась народной артистке СССР и бывшей жене Киркорова Алле Пугачевой.
«Киркоров и Бузова встречаются на светских мероприятиях, их снимки часто появляются в Сети. Киркоров также опубликовал снимок, где он обнимает Бузову, а также закидывает ее ногу себе на бедро. Пост собрал множество негативных и положительных комментариев. При этом Алла Пугачева отметила лайком высказывание одного из комментаторов о том, что Бузова надоела публике», — сообщает ФАН.
«Ну вот и взорвалась эта бомба замедленного действия. Танец любви», — подписал снимки в своем фотоблоге Филипп Киркоров. Позже он выложил видеоролик, из которого стало ясно, что фотосессия с Бузовой была сделана в рамках рекламного проекта.

@buzova86 & @fkirkorov

Публикация от  Филипп Киркоров (@fkirkorov)

Ранее Бузова снялась в наделавшем шума и довольно необычном для Киркорова клипе на песню «Цвет настроения — синий», где сыграла роль кассирши в универмаге. Сейчас исполнительница принимает участие в съемках второй части истории. Интересующиеся творчеством всех перечисленных артистов блогеры предположили, что Аллу Пугачеву раздражает столь тесное и продолжительное сотрудничество Киркорова с Бузовой.
Как сообщал «Ридус», клип Филиппа Киркорова на песню «Цвет настроения синий» не только вызвал заметный интерес в Рунете и на телевидении, но и породил множество подражаний и пародий.
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