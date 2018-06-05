Кого не пустят на Крымский мост

Мы сделали свой выбор: в Крыму отреагировали на предложение Ефремова отдать мост Украине

По словам эксперта, для крымчан тема принадлежности Крыма «закрыта окончательно».

Ганжара подчеркнул, что такие высказывания, даже в шуточной форме, сознательные граждане России допускать не должны.

«Сегодня крымский вопрос действительно звучит на разных площадках, но для нас, крымчан, есть исключительно единое видение, что у Украины сегодня нет никаких ни юридических, ни моральных прав ни на саму территорию полуострова, ни на наш Крымский мост, к строительству которого Украина не имеет и никогда не будет иметь никакого значения, кроме тех одиозных заявлений, которые мы слышали, относительно его уничтожения или подобного рода таких пустых заявлений украинских политиков», — отметил он.

По его словам, для крымчан тема принадлежности Крыма «закрыта окончательно».

«Раз и навсегда мы сделали свой общий выбор в 2014 году, выбор, который для крымчан был по своей сути сакральным, который исходил из искреннего волеизъявления более чем 2,5 миллионов людей, проживающих здесь. И сегодня, конечно же, когда прошло четыре года, нам очень неприятно слышать, когда особенно внутри Российской Федерации, даже в шутку, кто-то позволяет себе такие высказывания», — сообщил Ганжара.

Он также подчеркнул, что в таких вопросах необходимо чувствовать умеренность, поскольку Украина «ищет любой способ, чтобы спекулировать мнениями или позициями относительного крымского вопроса».

«И здесь мы ни в коем случае не можем позволить себе давать им повод лишний раз пытаться ухватиться за заявления, в первую очередь, наших граждан», — заключил эксперт.

Ранее актер Михаил Ефремов в ходе интервью видеоблогеру Юрию Дудю выразил уверенность в том, что нормализовать отношения России и Украины можно, подарив последней Крымский мост.