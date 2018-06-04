Олигарх рассек Друзю бровь клюшкой для гольфа

Фото: Что? Где? Когда? / YouTube

Магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзья рассказал для YouTube-канала передачи о недавно полученной травме. Отрывок интервью опубликовала «Лента.ру»

Корреспондент обратил внимание, что над бровью знатока приклеен пластырь. Друзь пояснил, что пластырем он закрыл швы, которые ему наложили после удара клюшкой для гольфа.

По словам Друзя, у него «очень обширный круг знакомств», и один из его друзей — «олигарх не олигарх, но что-то типа». Друзь получил травму, когда наблюдал, как его приятель отрабатывает удар в гольфе.

«Слишком близко стоял от клюшки», — отметил он. Коллеги знатока сочли, что ему повезло, и «могло быть хуже».

Друзь заверил, что сейчас чувствует себя хорошо.

«Я живой, приехал на игру, перед этим у меня была презентация книги на Красной площади», — рассказал он.

Друзь добавил, что своим читателям он представил три версии появления пластыря.

Ранее в больницу попал еще один знаток телеклуба «Что? Где? Когда?» Михаил Барщевский . 20 мая его госпитализировали с подозрением на инфаркт.

На следующий день после госпитализации Барщевский заявил, что действительно пережил инфаркт и «чувствует себя лучше, чем труп». По его словам, его жизнь спасли в кардиологическом отделении Люберецкой больницы.