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Актер Тимур Миргалимов найден мертвым
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Умер Тимур Миргалимов 

Газета.Ru 43 минуты назад
Фото: YouTube
Актер Тимур Миргалимов был найден мертвым в Вологде, сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в вологодском Театре юного зрителя.
Один из ведущих артистов вологодского ТЮЗа ушел их дома в четверг утром, его тело было найдено вечером в воскресенье, 3 июня.
Тимур Миргалимов закончил Казанское театральное училище в 1994 году, в Вологду переехал в 2008 году после смерти своей первой жены. В местном ТЮЗе работал с 2009 года. За годы работы в театре исполнил около 30 ролей.
В 2012 году стал номинантом профессиональной премии имени А. Семенова Вологодского отделения СТД России "За лучшую мужскую роль второго плана". Помимо работы в театре, Миргалиев писал песни и исполнял их с коллективом под названием "Проект Изоляция".
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