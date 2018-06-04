Актер Тимур Миргалимов найден мертвым

Умер Тимур Миргалимов

Актер Тимур Миргалимов был найден мертвым в Вологде , сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в вологодском Театре юного зрителя.

Один из ведущих артистов вологодского ТЮЗа ушел их дома в четверг утром, его тело было найдено вечером в воскресенье, 3 июня.

Тимур Миргалимов закончил Казанское театральное училище в 1994 году, в Вологду переехал в 2008 году после смерти своей первой жены. В местном ТЮЗе работал с 2009 года. За годы работы в театре исполнил около 30 ролей.