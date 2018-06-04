«У нее надо забрать все, что она нажила и отжала»

"Я вынужден сделать заявление из-за фальсификаций и нарезок, которые позволили себе Первый канал и НТВ , — заявил Эммануил Коган в специальном видеообращении. — Истек трехмесячный контракт, по которому я не должен был ничего комментировать, и больше я молчать не намерен!"

Эммануил Коган уже много лет живет в Канаде . В Москве же у него после отъезда оставалась мама. И когда Коган в начале двухтысячных годов в очередной раз приехал ее навестить, то узнал что у родительницы появилась помощница. "Дверь мне открыла молодая девушка, — рассказывает Коган. — У меня совершенно не запечатлелся в памяти ее тогдашний образ, хотя я женолюб. Просто мне в ней совершенно ничего не понравилось".

"Виталина не была сиделкой у моей матери — сиделка ей не требовалась, не была она и уборщицей — убирали там другие люди, — специально заметил Коган. — Просто мама боялась упасть у себя в квартире, сломать шейку бедра, а она не дотянется до телефона и не сможет вызвать скорую. Поэтому, по ее мнению, в доме всегда кто-то должен был быть. И вот этим "кем-то" стала для мамы Виталина Цымбалюк".

(Позже в беседе с корреспондентом Dni.Ru Коган заметил, что киевская пианистка всегда представлялась Виталиной Цымбалюк, но никак не Романовской.)

В тот же день за чашкой чая на материнской кухне Эммануил Коган ближе познакомился с Виталиной Цымбалюк-Романовской. "Она сказала, что пианистка по образованию, коротко обмолвилась о своих родителях и заметила, что она из Киева, а ведь место, где ты родился, откладывает отпечаток на человека, — продолжает Коган.

Во второй раз о Виталине он услышал через несколько лет, когда снова приехал в Москву. "Я был и у мамы и она мне сказала, что есть два билета в зал Чайковского, уже даже не помню на что, — продолжает Эммануил. — Пойти хотелось, но компании не было. И тогда как-то возникла идея взять с собой эту украинскую барышню — то ли она сама себя предложила, то ли мне ее посоветовали, уже не вспомню. Но мне было все равно, кто меня сопровождает. После концерта мы пошли "промочить горло" в артистическое кафе. И там я позволил себе бестактность. Сказал Виталине переделанную под нее фразу из чеховского "Вишневого сада": "В ваши годы не иметь любовника!" Цымбалюк-Романовская вспыхнула, покраснела и ответила: "Вы ничего ничего не знаете! И вообще никто ничего не знает!" А дальше рассказывает мне про Армена Джигарханяна — то, что всем всегда рассказывала впоследствии — мол, всю жизнь любит только его".

"Никакие интимные подробности я у нее не спрашивал — спит ли она с этим Джигарханяном, спала ли с кем-то до него, есть ли у нее кто-то параллельно с Джигарханяном, — продолжает Коган. — Это не мое дело. Но ее спросил ее: "Ты всерьез это все?" Мол, он же сильно старше. К тому же у него есть семья, дети. На что она начала бурчать что-то нечленораздельное, из чего я понял, что конкретных планов в нее нет".

Прошло еще несколько лет, Эммануил Коган снова оказался в Москве и пошел на концерт в Дом музыки. "И вдруг меня кто-то окликнул по имени-отчеству, — вспоминает Коган. — Я поднимаю голову и испытываю шок. Передо мной стоит та самая Виталина Цымбалюк-Романовская и под руку она держит Народного артиста СССР, Лауреата Госпремии Армена Джигарханяна. Одного из кумира моей театральной жизни! Он познакомился со мной и сказал, что наслышан обо мне — мол, я не люблю пьесы Чехова . А поэтому приглашает меня в театр — попить кофе и пообщаться на эту тему. Мол, позвоните Виталине и она устроит встречу".

Коган поблагодарил мэтра, сказала, что не живет в Москве, но приглашением пообещал непременно при случае. "После этого я никогда не видел ни Армена Борисовича, ни Виталину Викторовну, — уверяет Эммануил. — Ровно до того момента, когда я появился в студии Первого канала. Меня, кстати, не уведомили, что я буду сниматься с Цымбалюк-Романовской в одной программе. А она там вела себя совершенно по-хамски. Впрочем, как и ведущий, который дергал меня за фалду пиджака или за рука, давая понять, что я должен заткнуться".

"Цымблюк-Романовская сейчас находится в беспредельном, циничном, отвратительном состоянии, — уверяет Коган. — Она думает только об одном — как нарубить капусты (заработать на эфирах — Прим. ред.) на честном имени Джигарханяна. Я не уверен, что она отдает себе до конца отчет в том, что творит. Да она и не в состоянии это сделать — никакого разума у нее нет. Для этого достаточно посмотреть на ее мамочку. Откуда у дочки могут быть мозги, если мать — дура непроходимая?!"

"Джигарханян стал жертвой безобразного процесса, устроенном Цымбалюк, — заключил Коган. — И только борьба, непрекращающаяся борьба, поможет с ней справиться. В том числе и письмо Путину, которое появилось. У нее надо все забрать, все, что он нечестным путем нажила, украла и отжала у артиста. Ей необходимо перекрыть кислород. И ей, и ее покровителям, которые помогают ей. Ведь она обманным, лживым путем влезла к Джигарханяну, прикрываясь любовью, но имея корыстные цели".