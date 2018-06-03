«Говноактриса я и без инстаграма»

Актриса и телеведущая Анастасия Самбурская ровно месяц после публикации снимка на больничной койке выложила новое фото. По ее утверждению, это был «эксперимент».

3 мая Самбурская запутала подписчиков снимком с побоями. На фотографии, появившейся на ее странице в Instagram, девушка лежит на больничной койке с серьезными гематомами на лице, а сопровождающая подпись намекает на то, что ее избили.