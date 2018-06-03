Ещё
Пользователи отказались разделить радость Алсу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Алсу получила почетную награду 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Instagram
Певица с радостью сообщила поклонникам о присвоении нового звания — Заслуженной артистки Российской Федерации. Молодая женщина показала в социальной сети фотографию указа президента РФ. Алсу поблагодарила своих поклонников, друзей и членов семьи за поддержку и веру в ее творческие способности.
Подписчики певицы были удивлены подобным решением правительства: «Извините, конечно, но за что! Может Вас выбрал президент или вы его задобрили нулями, но народный должен быть выбран народом. Народ Вас не выбирал. Вы талантливая, красивая, но факт есть факт Вас не видно и не слышно на просторах музыки. Хиты 2000 или каких-то там годов — это не повод считать Вас народным артистом», «Опять папа купил… Может, подскажете, где находится касса по продаже призовых мест на конкурсе Евр.. и званий?»
Большинство поклонников Алсу все же присоединились к поздравлениям. Многие посчитали присвоение звания отличным поводом для большого семейного праздника.
Russianshowbiz.info: последние новости
Мария Кожевникова рассказала об алкоголизме Эвелину Бледанс осудили за фотошоп Юдашкиных осудили за фото в церкви
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Погибли двое военных Северного флота111
London, good bye: что могут отнять у Абрамовича120
СБУ объяснила скандал с российской журналисткой185
Австрия закроет небо из-за Путина727
Поклонскую взбесила княгиня Романова305
Видео
01:14
London, good bye: что могут отнять у Абрамовича
Компании
12:15
Раскрыта причина резкого скачка цен на бензин
Экономика Личный счет
00:33
Мужчину закопали в автомобиле
В мире
01:30
«Смертельное пике»: как падал Ту-144
Происшествия Статьи
01:28
Спецназовцы на детском празднике возмутили соцсети
Украина В мире
00:45
Блогера арестовали за шутку про бомбу
Происшествия В мире
00:32
Утка обратила в бегство таксиста
Новости Москвы
00:44
Смерть в холодильнике: найдено тело девочки в Кузбассе
Происшествия Статьи
03:38
«Мой друг лучше всех играет труп»
Конфликты В мире
04:15
В Госдуме ответили возмущенному Лукашенко
СНГ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение