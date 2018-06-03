Пользователи отказались разделить радость Алсу

Алсу получила почетную награду

Певица с радостью сообщила поклонникам о присвоении нового звания — Заслуженной артистки Российской Федерации . Молодая женщина показала в социальной сети фотографию указа президента РФ. Алсу поблагодарила своих поклонников, друзей и членов семьи за поддержку и веру в ее творческие способности.

Подписчики певицы были удивлены подобным решением правительства: «Извините, конечно, но за что! Может Вас выбрал президент или вы его задобрили нулями, но народный должен быть выбран народом. Народ Вас не выбирал. Вы талантливая, красивая, но факт есть факт Вас не видно и не слышно на просторах музыки. Хиты 2000 или каких-то там годов — это не повод считать Вас народным артистом», «Опять папа купил… Может, подскажете, где находится касса по продаже призовых мест на конкурсе Евр.. и званий?»

Большинство поклонников Алсу все же присоединились к поздравлениям. Многие посчитали присвоение звания отличным поводом для большого семейного праздника.