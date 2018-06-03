Голливудские звезды Брэд Питт и Анджелина Джоли снова вместе. Журнал Globe, которое цитирует Gossip Cop, пишет о примирении супругов и попытках восстановить семью.
Заголовок в последнем выпуске Globe таков: «Брэд и Энджи снова загорелись друг другом!» Таблоид утверждает, что они так и не завершили процедуру развода, потому что «не могли заставить себя подписать бумаги». Вместо этого, утверждает журнал, они пошли на примирение.
Однако, как отмечает Gossip Cop, примечательно, что не сказано, когда это предполагаемое воссоединение произошло. Однако со ссылкой на человека из окружения пары в журнале говорится, что «они заботятся друг о друге, и они хотят во всем разобраться».
Питт якобы заявил своему неназванному приятелю: «Я люблю свою жену!».
А Джоли дала ему ключ от своего дома, чтобы он мог приходить, когда ему заблагорассудится, а Питт уже неоднократно пользовался этой возможностью.
Также сообщается, что дети в течение лета будут гостить у Питта, и он планирует посетить Лондон», где Джоли будет сниматься в фильме «Малефисента 2». Между тем ранее сообщалось, что все дети будут проводить лето вместе с Джоли в Великобритании, о чем впервые сообщили People. А Питт намерен быть в Лос-Анджелесе, где у него будут съемки. Кроме того, на прошлой неделе Питт был замечен в Лос-Анджелесе, а Джоли была с детьми в Англии. Фактически, она была в Лондоне с 17 мая, поэтому вряд ли могла встретиться с Питтом в своем доме в Калифорнии.