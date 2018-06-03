«Я люблю свою жену»

Заголовок в последнем выпуске Globe таков: «Брэд и Энджи снова загорелись друг другом!» Таблоид утверждает, что они так и не завершили процедуру развода, потому что «не могли заставить себя подписать бумаги». Вместо этого, утверждает журнал, они пошли на примирение.

Однако, как отмечает Gossip Cop, примечательно, что не сказано, когда это предполагаемое воссоединение произошло. Однако со ссылкой на человека из окружения пары в журнале говорится, что «они заботятся друг о друге, и они хотят во всем разобраться».

Питт якобы заявил своему неназванному приятелю: «Я люблю свою жену!».

А Джоли дала ему ключ от своего дома, чтобы он мог приходить, когда ему заблагорассудится, а Питт уже неоднократно пользовался этой возможностью.