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Известного продюсера избили и ограбили в Москве
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Известного продюсера избили и ограбили в Москве 

Рамблер 1 час назад
Фото: Фото: ВКонтакте
Продюсера Александра Яковлева избили и ограбили на миллион рублей в Москве, напав на него на улице, сообщает Пятый канал.
По словам Яковлева, деньги предназначались на покупку автомобиля для его брата.
Музыкант и певец возглавляет продюсерский центр «Александра Яковлева». Он сотрудничал с Филиппом Киркоровым, Лолитой Милявской, группой «Чай вдвоем» и другими исполнителями.
Яковлев знаком слушателям по таким популярным песням, как «На белом-белом покрывале января», «Достала школа», «Знаешь, знаешь…». С них началась его карьера исполнителя и продюсера талантливому музыканту.
Музыку и стихи Яковлев пишет сам. На его счету немало наград, в том числе премии «Золотой граммофон». Помимо продюсерской деятельности, Яковлев увлекается картингом и, по некоторым данным, имеет связанный с гонками бизнес.
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