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Фото Джонни Деппа из России напугало фанатов
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Фото Джонни Деппа из России напугало фанатов 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Поклонники актера Джонни Деппа выразили обеспокоенность его здоровьем после появления в сети фотографий, сделанных в Санкт-Петербурге. Об этом пишет Daily Mail.
Речь идет о двух снимках, на которых американский актер и музыкант позирует с российскими фанатками. С точки зрения пользователей соцсетей, Депп выглядит "худым" и "больным", а некоторые его даже не узнали.
≥≥ Джонни Депп попал в ДТП в Петербурге
​"Новые вызывающие тревогу фото Джонни Деппа, сделанные в России, заставляют фанатов беспокоиться о его здоровье".
"Я думаю, мой герой выглядит нездоровым", — пишет Янни Вебер Эггерхольм.
"Черт возьми, это Джонни Депп?!?!", — пишет Lucy Cross.
"Что с ним случилось? Что Голливуд делает с этими людьми?", — задается вопросом Adam Hinde.
Последнее фото в Instagramm Деппа, сделанное в Москве около недели назад, также вызвало беспокойство поклонников.
"Он выглядит более худым, чем раньше. Надеюсь, он в порядке", — пишет miss_imainptice.
"Мужик, ты выглядишь очень слабым. Ты почти на себя не похож", — пишет karenswain1969.
Некоторые пользователи предположили, что актер похудел в рамках подготовки к следующей роли.
"Джонни Депп выглядит больным, потому что он сейчас он готовится к фильму, в котором он играет смертельно больного человека", — пишет amber.lxuise.
"Надеюсь, это он готовится к роли", — пишет Andrea.
В Москве и Санкт-Петербурге Депп оказался в рамках гастролей своей группы Hollywood Vampires, в которой он играет вместе с Элисом Купером и гитаристом Aerosmith Джо Перри. 28 мая группа отыграла концерт в "Олимпийском", 30 мая — в " Ледовом дворце".
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