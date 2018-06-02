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Звезда «Смертельного улова» найден мертвым
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Звезда «Смертельного улова» найден мертвым 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: DISCOVERY
38-летний Блейк Пейнтер был обнаружен без признаков жизни. Профессиональный рыбак принял участие в нескольких сериях шоу «Смертельный улов» телеканала Discovery, где рыболовы соревнуются в ловле краба в Беринговом море. Мужчину нашли в собственном доме полицейские, направившиеся туда по звонку обеспокоенного друга Пейнтера, потерявшего с ним связь. Представители властей Орегона сделали вывод о том, что Блейк был мертв уже несколько дней. Причиной гибели рыбака не считают убийство.
В данный момент полиция исследует состав нескольких веществ, найденных на месте гибели звезды «Смертельного улова». По словам шерифа, в доме были найдены лекарства, выкупленные по рецепту, но неизвестно, имеют ли они какое-либо отношение к происшествию.
Пейнтер был капитаном судна Маверик во втором сезоне шоу и предпочел прекратить съемки после третьего эпизода. Мужчина являлся экспертом в ловле крабов, хотя признавал, что это очень тяжелый труд. Пейнтер получил ряд травм от своей работы. Ему понадобилась операция на запястном канале. Один раз он даже насадил руку на крюк. Участника шоу «Смертельный улов» умер спустя 4 месяца после ареста за нахождение за рулем под воздействием токсичных веществ, незаконное хранение героина, опасное вождение.
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