Ещё
Малахов много лет скрывал жуткое убийство
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Малахов много лет скрывал жуткое убийство 

Дни.ру 1 час назад
Фото: ТАСС
Актриса Регина Мянник через два с половиной года после смерти мужа решилась рассказать правду. Обнародование этой информации сулит ей большие неприятности, однако женщина больше не может молчать.
В программе "Прямой эфир" Регина рассказала Андрею Малахову, что ее мужа Георгия Новикова, с которым она прожила в браке десять лет, убили. Актриса боится, что эта информация может попасть в распоряжение нехороших людей, поэтому решила сама признаться в этом с телеэкрана.
Малахов добавил, что знал о случившемся, однако ради благополучия Мянник хранил ее скелеты в шкафу. Регина считает, что пока следствие не завершилось, не стоит говорить о деталях, о предполагаемых исполнителях преступления и заказчиках этого дикого кровопролития на федеральном канале.
"То, что случилось после, было ужасно. Но мы не сможем обсуждать подробности, потому что уголовное дело ведется", — отметила артистка.
Звезда всерьез опасается за свою жизнь.
Мянник находилась в Англии, когда ее супруга не стало, об этом ей сообщили по телефону. В тот момент актриса просто "окаменела от горя". Звезда до последнего не верила в случившееся.
"Дети мои очень любили Геру, и он был им большим другом. Когда мы поженились, у меня уже было двое детей (сыновья Степа и Никита от первого брака с врачом). Гера был преуспевающим в своей профессии юристом. Мои дети учатся в Англии почти десять лет. Когда Гера умер, ему было 38 лет", — с дрожью в голосе рассказала звезда.
Мянник призналась, что долгое время просто задыхалась от горя, но при этом не прибегала к помощи транквилизаторов и алкоголя. Немного придя в себя, артистка решила уладить кое-какие бумажные дела, связанные со смертью с супруга. Она обнаружила, что все банковские карточки ее мужа пусты.
Дни.ру: последние новости
Долина заявила о вынужденной смене фамилии Обабившегося Киркорова унизили за сходство с Пугачевой Пойманный за руку Михалков оправдался за дикие доходы
Комментарии7
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин похвастался своим «Кортежем» перед принцем217
«Хотят закрыть границу — пожалуйста»189
Климкин опозорил Украину334
«Признать Крым — выстрелить себе в ногу»146
В США власти разругались из-за ударов по Сирии39
Видео
Крупная акула вцепилась зубами в лодку
Вещи В мире
03:16
Донецкий «Чебурашка» поразил «ответкой» за Мамая
Армия
00:14
«Напугали сладкого»: младенец дважды прервал речь Путина
Политика
40:02
Блогер раскрыл подробности крушения российского самолета
Происшествия
04:03
Путина спросили о пенсионном возрасте
Политика Общество
01:38
МиГ-31 улетел в стратосферу
Армия
10:33
Германия защитила «Северный поток-2»
Компании Экономика
02:18
Путин навестил пациентов Морозовской детской больницы
Общество
01:45
Учительница станцевала стриптиз на выпускном
Общество Происшествия
00:33
Горе-грабители устроили шоу из нападения
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение