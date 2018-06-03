Вайнштейн «возбудил» голливудского режиссера

В США снимут фильм ужасов по мотивам дела Вайнштейна

Американский режиссер Брайан де Пальма заявил, что ведет работу над сценарием для фильма ужасов, который основан на деле голливудского продюсера Харви Вайнштейна . Об этом сообщает газета Le Parisien.

"Моего героя не будут звать Харви Вайнштейн. Но это будет фильм ужасов про сексуального маньяка, и это будет происходить в киноиндустрии", — добавил де Пальма.

По его словам, в настоящее время он обсуждает данный фильм с одним французским продюсером.