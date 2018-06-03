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Вайнштейн «возбудил» голливудского режиссера
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В США снимут фильм ужасов по мотивам дела Вайнштейна 

Газета.Ru 57 минут назад
Фото: Reuters
Американский режиссер Брайан де Пальма заявил, что ведет работу над сценарием для фильма ужасов, который основан на деле голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Об этом сообщает газета Le Parisien.
"Моего героя не будут звать Харви Вайнштейн. Но это будет фильм ужасов про сексуального маньяка, и это будет происходить в киноиндустрии", — добавил де Пальма.
По его словам, в настоящее время он обсуждает данный фильм с одним французским продюсером.
Харви Вайнштейна обвинили в сексуальных домогательствах более 70 женщин. 25 мая продюссер добровольно сдался полиции Нью-Йорка, но в тот же день был отпущен под залог в $1 млн Суд предъявил Вайнштейну обвинение в изнасиловании, он не признал свою вину.
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