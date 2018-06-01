Долиной пришлось отказаться от еврейской фамилии

Долина заявила о вынужденной смене фамилии

Лариса Долина вместе с дочерью Ангелиной и внучкой Сашей стали гостями 11-го конкурса "Детская новая волна", который компания "АРС" и Академия популярной музыки Игоря Крутого проводят в международном центре "Артек" в Крыму . Бабушка и внучка вышли на сцену, чтобы открыть первый день. А с Линой в это время за кулисами встретился корреспондент Dni.Ru

Мало кто знает, что Лариса Долина не всегда была известна под этой звучной фамилией.

"От рождения мама носила дедушкину фамилию Кудельман, — рассказала дочь певицы. — А когда начали притеснять евреев, мама взяла фамилию мужа (первый супруг, джазовый музыкант, бывший второй дирижер оркестра "Современник". — Прим. ред.) и стала Миончинской. — Потом, уже будучи известной певицей, мама вновь вернулась к еврейским корням — взяла фамилию Долина, которую носили наши бабушка и прабабушка. Так что это не псевдоним, как многие думают, а фамилия мамы по паспорту — она поменяла метрику".

Лина и ее дочь, внучка Ларисы Александровны, по документам тоже Долины.

"Я изначально тоже была Миончинской — по папе", — сообщила девушка.

И вот тут начинается самое интересное — почему шестилетней наследнице не дали фамилию отца? И кто он вообще? Ходили слухи, что Лина родила от некоего Игоря Алексеевича. О нем Лина говорит туманно:

"Он человек занятой, занимается немножко бизнесом, немножко политикой, но он не депутат Госдумы. Он не любит публичности и излишнего внимания к себе".

По словам Лины, в случае конфликтов ее знаменитая мама всегда занимает позицию зятя.

"Просто я более вспыльчивая, эмоциональная", — пояснила дочь Долиной.

С матерью их отношения не всегда были безоблачными.

"В мой пубертатный период мы часто ссорились, — заметила Лина. — Во многом это связано с характером мамы — она требовательная, жесткая, категоричная, строгая".

Лина не стала певицей: "Я боюсь сцены, у меня случаются панические атаки. Мама всегда говорила, что ориентировала меня не на артистические профессии — не хотела, чтобы я шла на сцену или занималась другим искусством, потому я выучилась на юриста".