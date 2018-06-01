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Кидман рассказала о потере детей от Круза
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Кидман рассказала о потере детей от Круза 

Дни.ру 4 часа назад
Николь Кидман в откровенном интервью рассказала о том, как потеряла двоих детей от мужа, голливудского актера Тома Круза. Артистка призналась, что пережила страшную боль.
Голливудские актеры Николь Кидман и Том Круз были поженились в 1990 году. Их пара считалась одной из самых гармоничных и крепких в зарубежном шоу-бизнесе. Весть об их разводе в 2001 году стал настоящей сенсацией для многочисленных поклонников.
Тогда ходили слухи, что брак развалился из-за бесплодности Николь. Дескать, Том так хотел детей, но все их старания оказались безуспешными, и актер, не выдержав, решил поставить точку в отношениях. И даже наличие двоих усыновленных детей, девочки Изабеллы Джейн и мальчика Коннора Энтони, не смогли изменить ситуацию.
В свежем интервью журналу Tatler Николь Кидман откровенно рассказала о том, что в союзе с Томом Крузом пережила два выкидыша. Вначале актриса потеряла ребенка, когда ей было 23 года и они с Томом только стали встречаться. А второй раз случился уже спустя десять лет, вскоре после того, как Круз подал на развод.
Кидман описала свои чувства от потери двух детей:
"Это жуткая боль, о, да, я знаю, что это такое. Вообще, о выкидышах непринято говорить во всеуслышание… Но это ужасно. Это огромное горе".
Тем не менее, Николь все же смогла стать матерью. Во втором браке, с кантри-исполнителем Китом Урбаном у актрисы появились на свет дочери Сандей Роуз и Фэйт Маргарет.
Примечательно, что в октябре 2013 года брак Кидман и Урбана был на грани развода. О сложностях в семье сообщил сам Кит, когда был звездным гостем на шоу известной телеведущей Эллен ДеДженерес. По словам артиста, его работа стала негативно влиять на их с Николь брак. Тем не менее, супруги сумели пережить кризис.
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