Кидман рассказала о потере детей от Круза

Николь Кидман в откровенном интервью рассказала о том, как потеряла двоих детей от мужа, голливудского актера Тома Круза . Артистка призналась, что пережила страшную боль.

Голливудские актеры Николь Кидман и Том Круз были поженились в 1990 году. Их пара считалась одной из самых гармоничных и крепких в зарубежном шоу-бизнесе. Весть об их разводе в 2001 году стал настоящей сенсацией для многочисленных поклонников.

Тогда ходили слухи, что брак развалился из-за бесплодности Николь. Дескать, Том так хотел детей, но все их старания оказались безуспешными, и актер, не выдержав, решил поставить точку в отношениях. И даже наличие двоих усыновленных детей, девочки Изабеллы Джейн и мальчика Коннора Энтони, не смогли изменить ситуацию.

В свежем интервью журналу Tatler Николь Кидман откровенно рассказала о том, что в союзе с Томом Крузом пережила два выкидыша. Вначале актриса потеряла ребенка, когда ей было 23 года и они с Томом только стали встречаться. А второй раз случился уже спустя десять лет, вскоре после того, как Круз подал на развод.

Кидман описала свои чувства от потери двух детей:

"Это жуткая боль, о, да, я знаю, что это такое. Вообще, о выкидышах непринято говорить во всеуслышание… Но это ужасно. Это огромное горе".

Тем не менее, Николь все же смогла стать матерью. Во втором браке, с кантри-исполнителем Китом Урбаном у актрисы появились на свет дочери Сандей Роуз и Фэйт Маргарет