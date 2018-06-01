На шоу Малахова разгорелся скандал с «На-На»

— Уже несколько лет безголосый и глухой на музыку Левкин обворовывает публику, объявляя себя в афишах группой «На-На», — кипятится Алибасов. — Даже выкладывает свое беспомощное «пение» в интернет! Это называется разбой! Будь нечто подобное в Европе или Америке, он бы уже давно сидел в тюрьме.

Как оказалось, на конфликт с Алибасовым Левкин пошел с подачи команды Малахова. Приехав на съемки, нынешние солисты увидели Владимира и даже не вышли в студию. Экс-солист об этом знал.

— Наши артисты развернулись и уехали домой, — заявил Бари. — Шокированные срывом съемки, плачущие редакторы заверили меня, что Левкина в программе не будет. Я по телефону уговорил артистов вернуться обратно. В финале неожиданно появляется Левкин, при этом настоящие солисты группы — Лёня Семидьянов и Миша Игонин — так и остались за кадром, просидев в ожидании своего выхода четыре часа.

В шоубизнесе поведение Бари приняли не все. Некоторые посчитали, что ему не стоит так накидываться на своего бывшего сотрудника. Больше всех возмущался Стас Садальский . Он считает, что Политов и Жеребкин должны были заступиться за бывшего коллегу.

— Жаль, что солисты во время монолога Карабаса-Алибаса молчали и тихо предавали коллегу, — говорит Стас. — Бари как руководителю непозволительно было говорить так. «Театр строится, — говорил Станиславский, — на растоптанных актерских самолюбиях!» Но не надо основателю «На-На» было злиться. Злость — отвратительное качество на экране.