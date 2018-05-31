Самойлова дала новый повод для критики

Блогеры раскритиковали новую песню Самойловой

Юлия Самойлова опубликовала в соцсетях песню Земфиры «Тихо спит моя любовь», после чего на нее обрушился шквал критики.

Самойлова разместила в Instagram короткое видео, где поет песню Земфиры, после чего в комментарии пришли недовольные подписчики.

«Юля, хватит уже этих попыток доказать всем, что вы хорошая певица, это не так. Поёте вы, как и любой из нас. Вы себя уже показали со всех сторон. И как плохая певица, и как плохой человек. Сейчас для вас самое лучшее «лечь на дно». По утихнут страсти, вы за это время подготовьте программу действительно акапельных песен, не надрывных, а тихих, спокойных, душевных и года через два появитесь с этой программой. Может тогда и получится что-то. А сейчас в только больше усугубляете свое смешное положение», — считает glashabunina.

«Юле нужен хороший педагог, ее не научили правильно дышать», — считает a__shulmina.

«Это очень слабый голос для пения… У каждой третьей девочки как минимум голос не хуже…мне жаль Юлю, ее обманывают, говоря, что она певица и все мы видели к чему это привело…», — написал alex_arhipof.

«Где там хороший голос увидели?! Неужели не слышно, что у нее дыхания не хватает?! Внешность не красиво высмеивать, а вот голоса увы нет», — считает oooo123oooo123s.