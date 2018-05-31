Тяжелые соматические заболевания старости: Пугачева задумалась о госпитализации

"Люди добрые. Я старею и достаточно резко. Организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей. Желаю вам счастья и долгих лет жизни. Не старейте подольше ни душой, ни телом", — говорила Пугачева. Но теперь оставаться в строю она сможет долго!

В Одинцовском районе Подмосковья заложили камень в основание строительства второго корпуса клинического госпиталя "Лапино". Сред прочих чудес науки, в нем будет открыта кардиохирургическая операционная для вмешательств в условиях искусственного кровообращения. Как пишет Riamo.ru , это даст возможность оказывать помощь пациентам с тяжелыми соматическими заболеваниями, в том числе и старшего возраста.

Алле Пугачевой 69 лет. "Я старая больная женщина с подагрическими ногами", — постоянно подчеркивает она. Поэтому ее появление на церемонии заложения камня кажется логичным — хочет быть уверенной, что в случае серьезных проблем со здоровьем сможет получить качественную медицинскую помощь на родине. Артистка опустила под фундамент капсулу с посланием будущим поколениям. Откроют ее только после начала работы центра — через два года.

Пригласил Примадонну основатель клиники, акушер-гинеколог Марк Курцер . Двойняшки артистки Гарри и Лиза на свет появились именно в его медицинском центре, так что певица чувствует себя должницей. Интересно, что после рождения своих детей в "Лапино" Пугачева и Галкин заключили контракт с клиникой на медицинское наблюдение близнецов. Но помощь в случае необходимости тут окажут и им самим.