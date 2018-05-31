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Пугачева задумалась о госпитализации
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Тяжелые соматические заболевания старости: Пугачева задумалась о госпитализации 

Дни.ру 1 час назад
"Люди добрые. Я старею и достаточно резко. Организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей. Желаю вам счастья и долгих лет жизни. Не старейте подольше ни душой, ни телом", — говорила Пугачева. Но теперь оставаться в строю она сможет долго!
В Одинцовском районе Подмосковья заложили камень в основание строительства второго корпуса клинического госпиталя "Лапино". Сред прочих чудес науки, в нем будет открыта кардиохирургическая операционная для вмешательств в условиях искусственного кровообращения. Как пишет Riamo.ru, это даст возможность оказывать помощь пациентам с тяжелыми соматическими заболеваниями, в том числе и старшего возраста.
Алле Пугачевой 69 лет. "Я старая больная женщина с подагрическими ногами", — постоянно подчеркивает она. Поэтому ее появление на церемонии заложения камня кажется логичным — хочет быть уверенной, что в случае серьезных проблем со здоровьем сможет получить качественную медицинскую помощь на родине. Артистка опустила под фундамент капсулу с посланием будущим поколениям. Откроют ее только после начала работы центра — через два года.
Пригласил Примадонну основатель клиники, акушер-гинеколог Марк Курцер. Двойняшки артистки Гарри и Лиза на свет появились именно в его медицинском центре, так что певица чувствует себя должницей. Интересно, что после рождения своих детей в "Лапино" Пугачева и Галкин заключили контракт с клиникой на медицинское наблюдение близнецов. Но помощь в случае необходимости тут окажут и им самим.
Как писали Dni.Ru, у Аллы Пугачевой целый букет разного рода хворей — от сахарного диабета до заболеваний сердца. "Несколько лет назад я приезжала в одну московскую клинику на консультацию. Хотела подкорректировать овал лица, но мне отказали. Врачи сказали, что из-за моих проблем с сердцем и из-за того, что я курю, они не пойдут на риск. У меня же еще диабет. Так что придется мне стареть красиво, без всяких пластических операций", — уверяла Алла Борисовна.
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